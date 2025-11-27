Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским коллегам, что Вашингтон хочет заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата и источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседников издания, такое условие подчеркивает важность предложенного американского мирного плана. Рубио в ходе телефонного разговора с европейскими союзниками отметил, что президент США Дональд Трамп позже проведет переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, которые «обеспечат чувство безопасности», сказал источник.

Другой европейский партнер отметил, что госсекретарь США упомянул о гарантиях безопасности на переговорах в Женеве 23 ноября, однако не стал останавливаться на них подробно и не повторил это предложение во время телефонного звонка представителям Великобритании и Франции.

По словам источника Politico, Рубио упомянул также несколько других вопросов, которые следует решать после заключения соглашения, и в ЕС считают, что речь идет о «территориальной целостности» Украины и замороженных российских активах.

Представитель Белого дома Анна Келли добавила, что что любой окончательный мирный план будет иметь гарантии безопасности

Накануне Трамп заявил, что что «мирный план», подготовленный Штатами, по итогам переговоров с участниками конфликта на Украине был сокращен с 28 пунктов до 22. Американский лидер призвал называть проект «концепцией», а не полноценным планом.

CNN при этом отмечает, что у сторон осталось несколько разногласий по трем ключевым положениям плана: сдача Киевом всего Донбасса, ограничение численности вооруженных сил Украины и ее отказ от вступления в НАТО.

Asas Media 26 ноября также сообщало, что разрабатывавшийся командой Трампа план урегулирования конфликта на Украине создавался без ведома Киева, Европы и даже части американских структур. По данным ливанского издания, отправной точкой стала тайная встреча во Флориде Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Источники Asas Media отмечают, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров обсуждал документ в Майами до его передачи Киеву, а копия была направлена Турции.