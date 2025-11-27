Госсекретарь США Марко Рубио заявил европейским коллегам, что Вашингтон хочет заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности Украине. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата и источник, знакомый с ходом переговоров.

По словам собеседников издания, такое условие подчеркивает важность предложенного американского мирного плана. Рубио в ходе телефонного разговора с европейскими союзниками отметил, что президент США Дональд Трамп позже проведет переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, которые «обеспечат чувство безопасности», сказал источник.

Другой европейский партнер отметил, что госсекретарь США упомянул о гарантиях безопасности на переговорах в Женеве 23 ноября, однако не стал останавливаться на них подробно и не повторил это предложение во время телефонного звонка представителям Великобритании и Франции.

По словам источника Politico, Рубио упомянул также несколько других вопросов, которые следует решать после заключения соглашения, и в ЕС считают, что речь идет о «территориальной целостности» Украины и замороженных российских активах.

Представитель Белого дома Анна Келли добавила, что что любой окончательный мирный план будет иметь гарантии безопасности

Каковы условия мирного соглашения между Россией и Украиной, предложенного США

Накануне Трамп заявил, что что «мирный план», подготовленный Штатами, по итогам переговоров с участниками конфликта на Украине был сокращен с 28 пунктов до 22. Американский лидер призвал называть проект «концепцией», а не полноценным планом.

CNN при этом отмечает, что у сторон осталось несколько разногласий по трем ключевым положениям плана: сдача Киевом всего Донбасса, ограничение численности вооруженных сил Украины и ее отказ от вступления в НАТО.

Asas Media 26 ноября также сообщало, что разрабатывавшийся командой Трампа план урегулирования конфликта на Украине создавался без ведома Киева, Европы и даже части американских структур. По данным ливанского издания, отправной точкой стала тайная встреча во Флориде Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. Источники Asas Media отмечают, что секретарь СНБО Украины Рустем Умеров обсуждал документ в Майами до его передачи Киеву, а копия была направлена Турции.