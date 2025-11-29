Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в субботу, 29 ноября.

Из документа следует, что новый состав делегации уполномочен вести переговоры с США и другими партнерами Киева, а также представителями России.

Как следует из указа Зеленского, из состава переговорной делегации выведен Андрей Ермак, которого украинский президент назначил ее главой неделей ранее. До 28 ноября Ермак занимал пост главы офиса президента. В пятницу он был освобожден от должности после проведенных у него обысков по делу о коррупции.

В список членов украинской переговорной группы также был включен заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Других изменений в составе делегации Киева нет. Помимо Умерова и Скибицкого, украинскую сторону на переговорах представят советник офиса президента Александр Бевз, начальник ГУР Кирилл Буданов, глава Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко, первый замглавы МИД Сергей Кислица, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский и зампредседателя Службы безопасности Александр Поклад.

Кроме того, Зеленский утвердил директивы для членов делегации. Их содержание в указе не раскрывается.

«Прилагаются тайно», — говорится в документе.

Днем 29 ноября Зеленский и Умеров сообщили, что украинская делегация направилась в США на очередные переговоры для обсуждения мирного плана по урегулированию российско-украинского конфликта. По словам секретаря СНБО, стороны продолжат согласование «наработок», которые были сформированы во время консультаций в Женеве. По данным Bloomberg, украинская делегация встретится в Майями со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем американского лидера Дональда Трампа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мирный план США по Украине «требует тщательной обработки и изложения в корректных дипломатических формулировках».