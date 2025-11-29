Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак, ушедший в отставку на фоне коррупционного скандала и проведенных у него обысков, заявил, что отправится в зону боевых действий. Об этом пишет New York Post (NYP) со ссылкой на сообщения самого Ермака, отправленные журналистке издания Кейтлин Дорнбос.

«Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек. <…> Меня опозорили и мое достоинство не защитили, несмотря на то, что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблем для Зеленского, я еду на фронт», — цитирует Ермака NYP.

Экс-глава офиса президента Украины добавил, что ему «отвратительна грязь» в свой адрес, но «еще более отвратительно отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду».

Ермак не уточнил, когда намерен отправиться в зону боевых действий и какие задачи будет там выполнять. Он извинился перед Дорнбос за то, что больше не сможет отвечать на звонки, и добавил, что, «может быть», они еще увидятся.

Утром 28 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели у Ермака обыски по делу о масштабной коррупции в энергетической сфере.

Украинское издание ZN.ua и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко утверждали, что НАБУ предъявит Ермаку подозрение, однако посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила NYP, что после обысков «никаких процессуальных действий не последовало».

Через несколько часов после обысков президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением, в котором заявил, что глава его офиса подал в отставку. Ермак также исключен из состава украинской делегации на переговорах с США по урегулированию конфликта.

Зеленский поблагодарил соратника за то, что украинская позиция на переговорах «всегда была им представлена ​​именно так, как и должно быть, всегда это была патриотическая позиция». При этом президент подчеркнул, что не хочет «слухов и спекуляций».

Офис главы государства ждет перезагрузка, сообщил Зеленский. По его словам, 29 ноября пройдут консультации с претендентами на пост руководителя администрации.

На переговорах с Вашингтоном Украину будут представлять начальник Генштаба Андрей Гнатов, представители МИД и разведки, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, сообщил Зеленский.

Украинское «дело Миндича»

В начале ноября НАБУ и САП отчитались об операции «Мидас» о коррупционной схеме влияния на крупные украинские госкомпании, в частности «Энергоатом». По версии следствия, фактически предприятием управляли посторонние люди, взявшие на себя роль «смотрящих».

Главой преступной организации, который контролировал отмывание денег, следствие считает соратника Зеленского, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича, он объявлен в розыск.

Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк утверждал, что к коррупционным схемам также причастен Андрей Ермак, якобы фигурирующий в аудиозаписях прослушки НАБУ и САП как «Али-Баба». По словам нардепа, Ермак проводил с украинскими силовиками совещания и давал им указания преследовать антикоррупционные ведомства.

По словам Железняка, экс-глава офиса президента также продавливал принятие закона о лишении НАБУ и САП самостоятельности.

Незадолго до принятия закона, который Зеленский отменил после массовых протестов на Украине и критики западных стран, у сотрудников НАБУ прошли обыски. Служба безопасности Украины (СБУ) тогда задержала руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова по подозрению в пособничестве России. Позже стало известно, что Магомедрасулов участвовал в расследовании дела «Мидаса».

Нардеп Гончаренко утверждал, что высокопоставленные украинские чиновники и депутаты, в том числе глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов на фоне коррупционного скандала призывали Зеленского уволить Ермака, но тот отказался и назначил его главой украинской делегации на переговорах с США.

В Киеве после обнародования данных о махинациях в «Энергоатоме» проходили митинги с требованием уволить и арестовать Ермака.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставка Ермака свидетельствует о глубоком политическом кризисе на Украине, вызванном коррупционными скандалами.