Развитие событий в Киеве, в частности, отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака свидетельствует о глубоком политическом кризисе в стране, который был спровоцирован коррупционными скандалами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не думаю, что сейчас кто-то может ответить на вопрос, к чему это в итоге приведет. Последствия могут быть самыми разными», — отметил он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что, по его мнению, коррупция на Украине была и остается непосредственно связанной с финансовыми средствами, которые Киев получает от стран Европы и США на ведение конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее, 28 ноября, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении обысков в доме Ермака. Как сообщали СМИ, эти действия были связаны с расследованием дела о коррупционных схемах в энергетическом секторе. Сам Ермак позднее подтвердил факт проведения у него обысков.

Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский объявил об отставке Ермака с поста главы офиса главы государства. Одновременно украинский лидер заявил о предстоящей кадровой перезагрузке в своей администрации.

Согласно информации, распространенной в украинских СМИ, на освободившуюся должность может быть назначена премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Для этого ей потребуется покинуть свой текущий пост, который, по некоторым данным, может занять действующий министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ермак фигурирует в масштабном коррупционном расследовании, известном как «дело Мидас». Следствие устанавливает факты особо крупных хищений бюджетных средств Украины через государственные компании, в число которых входит предприятие «Энергоатом».

В ходе расследования НАБУ выявило, что вместо официальных руководителей предприятия фактический контроль над его деятельностью осуществляли посторонние лица, выполнявшие функции неформальных кураторов («смотрящих»).

Под псевдонимом «Мидас» фигурирует бизнесмен Тимур Миндич, являющийся не только совладельцем продюсерской студии «Квартал 95», но и близким соратником президента Зеленского. В украинской прессе за ним закрепилось определение «кошелек» главы государства.

Следственные органы Украины утверждают, что Миндич организовал коррупционную схему по хищению бюджетных денег: средства незаконно изымались, проходили легализацию через сеть подставных фирм (так называемых прачечных) и переправлялись за рубеж. Сейчас бизнесмен скрывается за пределами Украины и объявлен в международный розыск.