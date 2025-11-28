Один из главных фигурантов украинского коррупционного скандала — бизнес-партнер президента страны Βладимира Зеленского и совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич — имеет паспорт РФ и квартиру в знаменитом Доме на набережной рядом с Кремлем. Об этом в своем телеграм-канале сообщил бывший депутат Βерховной рады Игорь Мосийчук*.

Он опубликовал некий документ, судя по бланку имеющий отношение к делопроизводству Федеральной миграционной службы (ФМС) России. Это ведомство в 2012-2016 годах отвечало за реализацию миграционной политики, впоследствии его функции и полномочия перешли к подразделению МВД.

Из записи на бланке следует, что 4 марта 2014 года Миндич получил паспорт гражданина Российской Федерации в Отделе по вопросам миграции московского района Северное Измайлово и через два дня, покидая страну, предъявил этот документ для пересечения границы. После этого, по словам Мосийчука*, бизнесмен неоднократно пользовался российским паспортом для посещения различных стран, включая саму РФ.

Экс-нардеп пишет, что на момент выдачи паспорта Миндич имел прописку в доме №2 на улице Серафимовича в самом центре Москы — «рядом с Кремлем, Парком Горького, Третьяковской галереей и храмом Христа Спасителя».

Дом №2 по улице Серафимовича на Болотном острове — Дом правительства (Первый Дом Советов, Дом ЦИК и СНК СССР), более известный как Дом на набережной. Этот жилой комплекс из восьми корпусов был построен в 1931 году для расселения госслужащих Кремля и более 20 лет оставался самым высоким жилым зданием Москвы. Там жили дети Иосифа Сталина Светлана Аллилуева и Василий Сталин, Лаврентий Берия, Никита Хрущёв, поэт Демьян Бедный, шахтер-ударник Алексей Стаханов, лётчики Михаил Водопьянов и Николай Каманин. Улица, на которой стоит ЖК, в 1993 году была переименована в честь поселившегося в Доме на набережной писателя Александра Серафимовича.

Мосийчук* возмутился тем, что наличие российского паспорта у Миндича, которого украинские СМИ называют «кошельком Зеленского», «никого это не волнует», хотя в аналогичных ситуациях власти Украины «преследуют и отжимают бизнес, в том числе у украинцев, которые не имели никакого отношения» к России.

По словам экс-депутата Рады, Зеленский и его окружение обвиняют других в том, к чему сами же причастны, в расчете на то, что «тогда на них никто не подумает».

Бизнесмен Тимур Миндич фигурирует в материалах коррупционного дела об особо крупных хищениях госсредств под псевдонимом Мидас. Расследование ведут независимые от властей страны ведомства — Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), которые Зеленский некоторое время назад пытался закрыть, но передумал, столкнувшись с волной массовых протестов и критикой Запада.

Β деле упоминается украинский «Энергоатом», который, по версии следствия, контролировался «посторонними лицами» в качестве «смотрящих». Они, как считают в НАБУ и САП, расхищали выделяемые компании бюджетные средства, в том числе предоставленные западными союзниками, отмывали их и выводили за границу.

Β материалах дела упоминаются высокопоставленные украинские чиновники. Среди них — теперь уже бывший глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Андрей Кулеба, покинувший пост министра юстиции на фоне скандала Герман Галущенко, экс-замглавы украинского правительства Алексей Чернышов и другие. Кроме того, следствие заподозрило в связях с Миндичем бывшего министра обороны Украины Рустама Умерова.

Зеленский заверил членов своей партии «Слуга народа», что не знал о хищениях, происходивших у него за спиной. Он долгое время отвечал отказом на требования депутатов Рады уволить Ермака и привлечь к уголовной ответственности — и даже, наоборот, назначил его главой делегации Украины на переговорах по подготовке плана мирного урегулирования.

Сегодня, 28 ноября, сотрудники НАБУ и САП провели у Ермака обыски, а позднее вечером президент Украины объявил о его уходе в отставку. Комментируя эти события, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что коррупционный скандал расшатывает украинскую политическую систему.

* Βнесен Росфинмониторингом в базу террористов и экстремистов