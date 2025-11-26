Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывший министр обороны Рустем Умеров был допрошен в Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) в статусе свидетеля. Допрос связан с расследованием уголовного дела о коррупционной схеме, в которой центральной фигурой является бывший бизнес-партнер украинского лидера Владимира Зеленского, совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич.

Согласно сообщению пресс-службы СНБО, распространенному изданием «Украинская правда», допрос состоялся 25 ноября и был охарактеризован как «конструктивный». В ведомстве заверили, что Умеров ответил на все вопросы следователей. В СНБО также пояснили, что Умеров был вызван для дачи показаний по делу, открытому по факту вмешательства в деятельность государственного деятеля.

Ранее о возможном вовлечении Умерова в коррупционный скандал заявлял нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко. По информации депутата, НАБУ готовило обвинение Умерову, а его имя фигурирует в деле о коррупции в «Энергоатоме». Гончаренко утверждал, что секретарю СНБО вменяют хищение государственных средств.

Суть дела «Мидас» и роль Тимура Миндича

10 ноября НАБУ объявило о проведении масштабной антикоррупционной операции «Мидас», в рамках которой были проведены более 70 обысков. Главным фигурантом дела является Тимур Миндич, соратник Владимира Зеленского и совладелец студии «Квартал 95».

По версии следствия, Миндич возглавлял преступную группировку, выстроившую масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом», которое является оператором украинских АЭС. На данный момент бизнесмен находится за пределами Украины.

Позиция следствия и реакция Умерова

Следствие считает, что Миндич «осуществлял влияние» на Умерова в период, когда тот занимал пост министра обороны (2023—2025 годы). По версии НАБУ, при содействии Умерова Миндич мог получать «значительные суммы денежных средств» как лично, так и через подконтрольные ему предприятия.

Со своей стороны, Умеров признал факт встречи с Миндичем, но пояснил, что контракт на оборонные поставки, связанный с бизнесменом, был разорван. Секретарь СНБО назвал безосновательными любые попытки связать его работу в Минобороны с чьим-либо «влиянием».

В период обострения скандала Умеров находился в рабочей командировке в Турции, где занимался вопросами обмена военнопленными с Россией. После этого он посетил США для проведения переговоров со спецпредставителем президента Стивом Уиткоффом, а затем вернулся на Украину.