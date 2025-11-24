Президент Украины Владимир Зеленский и люди из его ближайшего окружения построили себе особняки на территории электроподстанции в элитном поселке Козин под Киевом, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По его словам, за счет этого строительства украинский лидер и его приближенные «украли целую подстанцию». В своем телеграм-канале нардеп написал, что их «поместья» можно рассмотреть на снимках из поселка.

Группу особняков Гончаренко* назвал «Зеленым Межигорьем», обыграв таким образом отсылку к резиденции бывшего президента Украины Виктора Януковича «Межигорье» и фамилии нынешнего главы государства Зеленского.

Депутат выложил в своем телеграм-канале фотографию участка, где стоят несколько особняков, и пометил здание, внешне напоминающее подстанцию и расположенное на той же территории. Он обвинил Зеленского и его приближенных в цинизме и заявил, что на снимке «буквально те же дворцы, которые Карлсон (бизнесмен Тимур Миндич) и Че Гевара (бывший вице-премьер Алексей Чернышов) строили за счет средств, выделяемых на оборону трансформаторов».

О строительстве особняков для Зеленского и его приближенных на территории Козина в июле 2025 года сообщал блогер Анатолий Шарий. Он утверждал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) было осведомлено об этих планах. Среди владельцев «дворцов» он упоминал также главу президентского офиса Андрея Ермака, который сейчас является одним из фигурантов коррупционного скандала.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, комментируя эту информацию, сравнил проект строительства особняков с историей «Межигорья» Януковича, который «там что-то строил, но не успел». Он выразил уверенность в том, что строительство стартовало в 2022 году после того, как Россия начала специальную военную операцию (СВО), и продолжалось в 2023 году.

«У Зеленского, пока он при власти, резиденций выше крыши, их четыре или пять по всей Украине. Поэтому нужды использовать [особняк в Козине] как дом — нет, думаю, это запасной вариант», — рассуждал нардеп.

Он предположил, что «дворец» на территории электроподстанции в Козине на самом деле является бункером и «имеет под землей больше, чем наверху». «Нет смысла строить просто подвал для закаток. Вряд ли Зеленский и [его супруга ]Лена будут там катать огурцы и помидоры», — сыронизировал Олейник.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга