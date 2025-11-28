Коррупционный скандал на Украине «разрастается» и «шатает во все стороны» ее политическую систему, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал обыски у главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

«(Обыски у Андрея Ермака — прим. RTVI) — это значит, что на Украине разрастается коррупционный скандал, который, собственно, шатает во все стороны политическую систему этой страны», — отметил Песков в разговоре с журналистом Павлов Зарубиным.

Пресс-секретарь президента отметил, что это вызовет «очевидно негативные» последствия. Однако, по его словам, никто пока не может точно предсказать, какими они будут.

«Ситуация для Украины очень тяжелая», — резюмировал он.

Утром 28 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели обыск у Ермака в правительственном квартале Киева. Обе структуры подтвердили эту информацию, как и сам глава офиса президента Украины.

О начале следственных действий первым сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, следственные действия связаны с делом о крупном хищении госсредств.

Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что кроме возможного участия в коррупционных схемах, следствие может интересоваться распоряжением Ермака наблюдать за сотрудниками САП и НАБУ.

Бывший депутат Рады Владимир Олейник предположил, что причиной обысков могло стать недавнее интервью руководителя офиса украинского лидера, где он говорил о полном отказе Киева от территориальных уступок. По его словам, такие заявления могли вызвать недовольство Вашингтона, который, как он считает, решил таким образом «устранить» Зеленского и Ермака, предполагая, что Украина не согласится на предложенный мирный план.

Что известно о коррупционном скандале на Украине

Напомним, что в рамках операции «Мидас» НАБУ и САП уже около полутора лет ведут расследование схемы хищения бюджета, выделенного компании «Энергоатом». Следователи собрали более тысячи часов записей разговоров предполагаемых участников.

По версии следствия, люди, близкие к Зеленскому, создали схему влияния на важные госпредприятия, включая «Энергоатом». Доход компании превышал 200 млрд гривен в год, однако фактически управление находилось у неофициальных «смотрящих», говорится в материалах дела.

Основным организатором схемы считают Тимура Миндича, упоминаемого в материалах как «Карлсон». Он ранее работал с Зеленским и был совладельцем студии «Квартал 95». После появления дела Миндич уехал за границу, и его объявили в межгосударственный розыск.

В материалах также упоминаются другие фигуранты:

Герман Галущенко («Профессор») — бывший министр юстиции Украины;

Алексей Чернышов («Че Гевара») — экс-замглавы украинского правительства;

Дмитрий Басов («Тенор») — директор по безопасности «Энергоатома».

Кроме того, следствие заподозрило в связях с Миндичем бывшего министра обороны Рустема Умерова и самого Ермака («Али-Баба»). Об этом говорил Железняк.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, руководитель ГУР Кирилл Буданов и первый вице-премьер Михаил Федоров выступили за увольнение Ермака, но Зеленский отказался это сделать. 21 ноября президент заявил, что не знал о происходящем, а на следующий день назначил Ермака руководителем делегации на переговорах по урегулированию конфликта.

* Βнесен Росфинмониторингом в базу террористов и экстремистов