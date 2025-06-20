Глава офиса президента Украины Андрей Ермак — «особо неприятный собеседник» для администрации американского лидера Дональда Трампа, пишет Politico. Один из источников газеты охарактеризовал Ермака как «раздражителя для обеих партий».

Как пишет Politico, чиновники администрации Джо Байдена также были разочарованы действиями Ермака, но им удавалось сдержать свое раздражение. В то время как команда Трампа «не чувствует себя столь сговорчивой». По словам пяти собеседников издания, во время последней поездки в США, которая состоялась в начале июня, Ермаку с трудом удалось организовать встречи с американскими чиновниками.

Источник Politico утверждает, что помощник Зеленского приехал «без четкой повестки». Те, кто с ним встречались, якобы говорили: «Мы не знаем, почему он здесь».

Собеседники газеты заявляют, что переговоры Ермака и госсекретаря США Марко Рубио были отменены в последний момент, но позже они столкнулись в Белом доме. Кроме того, Politico пишет, что Ермак не встретился с главой администрации Трампа Сьюзан Уайлс, а офис вице-президента Джей Ди Вэнса так и не ответил на запрос.

Пресс-секретарь Ермака Алексей Ткачук эту версию визита Ермака в США опроверг и заявил, что встреча с Рубио состоялась в его кабинете в Белом доме. Также, по словам Ткачука, состоялся и разговор с Уайлс. Кроме того, Ермаку удалось встретиться со спецпредставителем Трампа по Украине Китом Келлогом и заместителем госсекретаря Кристофером Ландау.

Собеседники Politico считают, что Ермак недостаточно ориентируется в американской политики. Они также опасаются, что «трения», вызванные его действиями, могут подорвать позиции Украины в отношениях с США.

«В настоящий момент существует серьезное недоверие к администрации Зеленского. Неспособность Киева понять политическую динамику в США вызывает раздражение», — объяснил глава компании Arcanum Global Рон Вахид.

Эксперт убежден, что Зеленскому необходимо приложить серьезные усилия для перезагрузки отношений, но этого не произойдет «в результате бессистемных поездок в Вашингтон без какой-либо реальной повестки дня».

Politico добавляет, что американские чиновники считают, что Ермак резок и чрезмерно требователен к Вашингтону. Кроме того, некоторые из них обеспокоены, что он недостаточно точно донес позицию США до руководства Украины.

Вместе с тем председатель партии Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия выступил в защиту последней поездки Ермака в Вашингтон, назвав ее успешной. Он охарактеризовал Ермака как «незаменимого человека не только потому, что он тесно сотрудничает с президентом, но и благодаря его контактам, навыкам и дипломатическому опыту».