Украина никогда не примет замороженный конфликт и не будет согласовывать сделки, подобные Минским соглашениям. Об этом глава офиса украинского президента Андрей Ермак написал в телеграм-канале.

«Наши партнеры из США тоже против такого сценария, мы против «Минска-3», а Европа будет вовлечена в мирный процесс», — отметил он.

В то же время издания «РБК-Украина» и «Европейская правда» со ссылкой на источники написали, что украинская сторона на переговорах в Саудовской Аравии озвучила США свои «красные линии». В частности, она заверила американскую делегацию в том, что не согласится отказаться от членства в НАТО в рамках возможного мирного соглашения. Также Киев не намерен отказываться от членства в других международных организациях, в том числе в Евросоюзе. В качестве еще одной «красной линии» представители Украины назвали ограничение численности армии.

«Не может быть никаких ограничений численности армии, и не может быть никаких запретов относительно участия Украины [в международных организациях], в том числе в Евросоюзе и НАТО. Вопрос [красной линии касательно] НАТО также прозвучал от Ермака, что Россия не должна иметь право вето», — пишет «Украинская правда».

Переговоры в Джидде между украинской и американской делегациями прошли 11 марта. Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в них не участвовали.

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил по итогам встречи, что Украина готова принять предложение Вашингтона по немедленному введению 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон, если на такой же шаг согласится Россия.

Позднее в тот же день сам Зеленский подтвердил готовность Киева к полному прекращению огня на 30 суток по всей линии фронта при условии согласия России на аналогичную «тишину». При этом и Ермак, и Зеленский заявили, что в рамках такой сделки США немедленно возобновят военную помощь Украине и обмен разведданными. По словам украинского президента, готовность американцев к этому была «важным элементом» переговоров в Джидде.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что план договоренностей будет передан России по разным каналам. Трамп на вопрос о том, насколько близко такое соглашение, выразил надежду, что «все закончится в ближайшие несколько дней». Он анонсировал новую встречу представителей России и США, а также свой возможный разговор с Путиным «на этой неделе».

Президент России Владимир Путин 13 марта на пресс-конференции по итогам переговоров в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что Москва согласна с предложениями прекратить боевые действия, но исходит из того, что «это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса».

Идея перемирия с Украиной правильная, Россия ее поддерживает, добавил Путин, отметив, что «есть вопросы требующие кропотливого исследования с обеих сторон». Российский президент заявил, что хочет гарантий, что во время перемирия, Киев не будет проводить мобилизацию, не будет проводить подготовку солдат и не будет получать оружие.