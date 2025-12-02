Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции с ирландским премьер-министром Мишелем Мартином заявил, что в настоящий момент шансы положить конец российско-украинскому конфликту «как никогда» высоки. Его слова приводит The Guardian.

Зеленский также признал, что урегулирование конфликта на Украине не будет иметь простых решений. По словам главы государства, Киев ожидает «соответствующих сигналов» от американских партнеров после их переговоров в Москве, которые определят дальнейшие шаги сторон.

Зеленский подтвердил готовность к личной встрече с президентом США Дональдом Трампом, отметив, что конкретные планы зависят от результатов сегодняшнего диалога.

Мирные переговоры, состоявшиеся ранее в Женеве и Флориде, продвинулись вперед, и итоговый проект плана сейчас состоит из 20 пунктов, однако по некоторым позициям работа продолжается, отметил Зеленский.

Ранее, 1 декабря, он провел переговоры в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, после которых стороны объявили о разработке предварительных подходов к гарантиям безопасности для Украины для дальнейшего обсуждения с США и другими партнерами.

В ходе предыдущих переговоров во Флориде, по данным источников ABC News, стороны не смогли продвинуться в обсуждении территориального вопроса, так как Россия, как утверждается, не готова обсуждать прекращение огня, а Украина — идти на территориальные уступки. Судьба замороженных активов остается ключевой темой, важной для Москвы. В конце ноября Европейский союз, после опубликованных США наработок, представил свой собственный план урегулирования, состоящий из 27 пунктов и значительно отличающийся от американского. На фоне этого вечером 2 декабря запланирована встреча представителя администрации президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным, после которой, согласно источникам, американские переговорщики отправятся в одну из европейских стран для встречи с Зеленским, чтобы проинформировать его об итогах переговоров в Москве.

Говоря о содержательной стороне мирного процесса, украинский лидер сообщил, что в основе переговоров лежит документ из 20 пунктов, выработанный в Женеве и затем дополненный в ходе обсуждений во Флориде. При этом он подчеркнул, что некоторые аспекты этого плана все еще требуют доработки.

Вместе с тем украинский лидер призвал не принимать решения без участия Киева и указал на три ключевых вопроса, требующих урегулирования: территориальные аспекты, использование замороженных российских активов и предоставление гарантий безопасности Украине. Зеленский подчеркнул, что «давно пора передать» эти активы его стране для финансирования обороны и восстановления.

Премьер-министр Ирландии Мишель Мартин, в свою очередь, объявил о предоставлении Киеву нового пакета нелетальной помощи и энергоносителей, что является частью усилий стран Европы по финансированию Украины за счет замороженных российских активов. По мнению Зеленского, это принесет пользу не только Украине, но и ее партнерам.

Незадолго до этого Путин заявил, что боевые действия могут прекратиться лишь после вывода украинских войск с территорий Донбасса. Российский президент также допустил, что первоначальный мирный план США может стать основой для будущих договоренностей, но для этого необходимо «все положить на дипломатический язык» и провести детальное обсуждение конкретных условий.