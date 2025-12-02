2 декабря президент России Владимир Путин и спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф проведут переговоры в Москве по мирному урегулированию российско-украинского военного конфликта. Что в преддверии этой встречи пишут в западных СМИ — в обзоре RTVI.

Reuters: Стремление Трампа положить конец ***** [боевым действиям] на Украине вызывает опасения по поводу «уродливой сделки» для Европы

«Независимо от того, как завершится последняя попытка Дональда Трампа положить конец ***** [боевым действиям] на Украине, Европа опасается, что рано или поздно будет заключено соглашение, которое не накажет и не ослабит Россию, на что надеялись европейские лидеры, и это поставит безопасность континента под еще большую угрозу.

Европе, возможно, даже придется согласиться на растущее экономическое партнерство между Вашингтоном, ее традиционным защитником в альянсе НАТО, и Москвой, которую большинство европейских правительств, и в самом НАТО, считают самой большой угрозой для европейской безопасности.

Хотя украинцы и другие европейцы сумели отклонить часть плана США по прекращению боевых действий из 28 пунктов, который был воспринят как крайне пророссийский, любая сделка по-прежнему может нести серьезные риски для континента.

Однако возможности Европы влиять на сделку ограничены, в том числе из-за отсутствия у нее жесткой силы, позволяющей диктовать условия».

Politico: США выступают против плана ЕС по заморозке активов

«Сегодня хорошо известно о том, что Бельгия выступает против использования замороженных российских активов на сумму 170 млрд евро. Но у премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который отказывается поддержать „репарационный кредит“, могут быть влиятельные союзники — администрация Дональда Трампа.

Когда летом спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан посетил Вашингтон, американские официальные лица недвусмысленно заявили ему, что планируют вернуть активы России после подписания любого мирного соглашения, сообщили два высокопоставленных дипломата».

The Wall Street Journal: Стремление Трампа положить конец ***** [боевым действиям] на Украине сеет новые опасения относительно будущего НАТО

«Госсекретарь Марко Рубио пропустит проходящее два раза в год совещание глав МИД стран-членов НАТО и направит туда вместо себя своего заместителя. По словам бывшей пресс-секретаря НАТО, последний раз высший дипломат США не появился на этом мероприятии в 1999 году, когда Вашингтон был сосредоточен на мирном урегулировании на Ближнем Востоке.

Его отсутствие будет ощущаться особенно остро, учитывая, что оно происходит в разгар мирных переговоров по Украине, которые заставили многих европейских лидеров усомниться в том, что приоритеты Вашингтона по-прежнему совпадают с европейскими».

Bloomberg: Посланник США направляется в Россию после заявления Путина о падении ключевого города на Украине

«Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф отправляется в Москву, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным, который накануне переговоров о возможном мирном плане по прекращению ***** [боевых действий] заявил о переходе ключевого украинского города под контроль России.

В видеообращении, опубликованном Кремлем поздно вечером в понедельник, Путин заявил, что российские войска заняли город Покровск в Донецкой области на востоке Украины. Это наступление может быть самым значительным прорывом России на поле боя за почти два года. Представитель Генштаба Украины Богдан Сеник в своем заявлении во вторник утром опроверг информацию о том, что украинские войска потеряли город».

The New York Times: Путин встретится с посланником Трампа, тогда как США продвигают сделку по Украине

«Илья Гращенков, политолог из Москвы, сказал о невысоких ожиданиях прорыва от визита Уиткоффа, однако отметил, что встреча все равно имеет важное значение.

„Основные ожидания, вероятно, сводятся к поддержанию канала связи на высоком уровне в этот кризисный период. Само по себе это считается важным для предотвращения опасной эскалации“, — сказал он.

Гращенков сказал, что в условиях, когда рост российской экономики приближается к нулю, а дефицит бюджета увеличивается из-за резкого роста военных расходов, экономические трудности могут вынудить Кремль пойти на определенные компромиссы в будущем. Однако, по его словам, российскому правительству пока удается сглаживать экономические проблемы».

CBS News: Кушнер и Уиткофф встретятся с Путиным в Москве во вторник, в то время как Трамп продвигает российско-украинское соглашение

«Источник в Белом доме подтвердил, что зять Трампа Джаред Кушнер и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во вторник встретятся в Москве с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку Трамп настаивает на прекращении боевых действий на Украине.

Встреча пройдет после переговоров официальных лиц США и Украины во Флориде в минувшие выходные. Уиткофф уже встречался с Путиным, переключив свое внимание на Украину после того, как вместе с Кушнером помог добиться прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

После воскресных переговоров Трамп заявил журналистам: „Я думаю, что есть хороший шанс, что мы сможем заключить сделку“».