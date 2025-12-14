Москва и Вашингтон ни разу не обсуждали возможность использования корейской модели урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Он подчеркнул, что стороны рассматривали различные варианты долгосрочного урегулирования, но конкретно этот сценарий никогда не был темой переговоров.

«Точно вот снять кальку с корейской темы — ни разу не обсуждалось это, по-моему, ни разу. Я об этом даже не слышал», — сказал Ушаков в интервью Павлу Зарубину.

Также он заявил, что Москва пока не видела скорректированного плана США по урегулированию, но допустил, что у российской стороны могут появиться очень резкие возражения по поводу многих пунктов.

«Там будут какие-то совершенно неприемлемые для нас положения, в том числе и по территориальному вопросу. <…> Он активно обсуждался у нас в Москве, и американцы это не только знают, но и понимают нашу позицию. Но что получится у них на бумагах после этих консультаций, я не знаю, но вряд ли будет что-то хорошее», — сообщил Ушаков.

Корейская модель предполагает разделение территории на две части по аналогии с Корейским полуостровом, где КНДР и Южная Корея с 1953 года находятся в состоянии перемирия без подписания мирного договора.

Между государствами на 38-й параллели проходит демилитаризованная зона, причем оба не признают существование друг друга — такая ситуация сложилась после начавшейся в 1950 году войны с вторжением Пхеньяна на юг, которая продолжалась с переменным успехом до заключения перемирия.

10 декабря газета The Washington Post сообщила, что Белый дом формирует возможный проект мирного соглашения по Украине, включающий создание нейтральной демилитаризованной зоны по линии фронта и применение так называемого корейского сценария в территориальном вопросе. По данным издания, Вашингтон может предложить Киеву гарантии безопасности, аналогичные статье 5 НАТО, с отдельным пакетом обязательств от европейских стран, а администрация президента США Дональда Трампа намерена продолжить разведывательную поддержку после заключения возможного соглашения.

8 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план достижения мира сократился с 28 до 20 пунктов. Ранее он допускал, что при разрешении конфликта возможно все, включая корейский сценарий, напомнив, что главный союзник Южной Кореи — Соединенные Штаты. Однако украинский президент при этом уточнил, что полное повторение южнокорейской модели вряд ли подойдет Киеву с точки зрения безопасности.