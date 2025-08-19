На текущий момент можно говорить, что урегулирование конфликта между Украиной и Россией ближе к реализации корейского сценария, чем финского, заявил RTVI политолог Константин Калачев. По его мнению, крайне важно то, что Москва и Киев готовы вести диалог, в том числе по вопросу территорий.

О «финском» и «корейском» сценариях завершения СВО

По мнению Калачева, любые параллели с итогами Финской войны в текущих условиях кажутся ему «весьма условными». Он напомнил, что Финляндия в свое время уступила СССР «значительные территории и, как говорят сами финны, утратила суверенитет и сохранила независимость».

«При этом в 1941 году финны попытались взять реванш, использовать ситуацию для того, чтобы вернуть все, что потеряли, и, может быть, даже и где-то приумножить, но в основном все-таки вернуть. <…> Но мне более реальным кажется сравнение с ситуацией на Корейском полуострове времен войны. Есть два вооруженных государства, есть США в качестве гаранта безопасности одной из сторон, вторая при этом имеет ядерное оружие и есть вариант заморозки конфликта по линии противостояния», — пояснил эксперт.

Калачев также напомнил по другие отличия от итогов Финской войны. Во-первых, Финляндия сейчас «впереди планеты всей» по закупкам истребителей F-35, а в 1941 году, несмотря на внеблоковый статус, она выступила на стороне нацистской Германии, добавил он: «То есть она не была членом блока, но это не помешало ей выступить».

Кроме того, политолог обратил внимание на еще один аспект. Ранее Италия предложила не брать Украину в НАТО, а взамен распространить на нее принципы 5-й статьи устава альянса о коллективной защите. Если это предложение сработает, то внеблоковый статус постсоветской республики, вероятно, станет еще менее важен в рамках итоговых переговоров, не исключил Калачев.

О главном на встречах Трампа с Путиным и Зеленским

По мнению Калачева, в этой ситуации есть несколько важных аспектов: первый из них — это то, что Европа «полноценно вернулась за стол переговоров». Второй — это заявление украинского президента о том, что Киев «не будет настаивать на прекращении огня в качестве условия для дальнейших переговоров» с Москвой, и допускает «обмен территориями».

«Правда, он [Зеленский] говорит про равноценный обмен, то есть он не собирается менять 4 кв. км на 4 тыс. кв. км. Но сама возможность обсуждения каких-то разменов — это уже важно, даже если мы предполагаем, что Зеленский в отношении той части Донбасса, на которую претендует Россия, займет жесткую позицию», — сказал Калачев.

Еще один важный пункт — это обсуждение как двухсторонней встречи Путина и Зеленского, так и отдельно трехсторонней — России, Украины и США.

«Насколько я понимаю, Трамп, говоря о возможности встречи Путина и Зеленского, предполагал трехсторонний саммит президентов России, США и Украины. Двухсторонняя встреча практически невозможна — с такой встречи Путин должен выйти победителем, а Зеленский — проигравшим. А трехсторонняя встреча представляется вполне реалистичной и возможной. И это меня тоже не может не радовать, потому что любое общение лучше, чем отсутствие такового», — сообщил политолог.

Кроме того, уточнил Калачев, сейчас «совершенно очевидно, что Европа Украину бросать не собирается».

«А что касается Трампа, то для него главный зритель — это внутренняя аудитория. И понятно, что он может, конечно, иметь химию с Путиным и может даже подыгрывать нашему президенту, но до определенного предела. Еще, как мы видим, на этой встрече вопрос о территориях фактически не ставился, за исключением той лекции, которую прочли Трампу европейские лидеры, объясняя, что территория, которую хочет Россия от Украины, равнозначна штату Флорида», — заключил эксперт.

Говоря о прошедших в Белом доме встрече президента США Дональда Трампа с Зеленским и лидерами ЕС, Калачев напомнил, что там среди прочего обсуждались гарантии безопасности для Киева.

Например, французский президент Эммануэль Макрон назвал гарантиями безопасности для Украины «очень сильную армию», а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Украина нужна ЕС в качестве «вооруженного буфера» между Европой и Россией, сообщил эксперт.

«Европа в нас видит угрозу, а Украина [для ЕС] нужна как вооруженный буфер и гарант собственной общеевропейской безопасности», — сообщил Калачев.

При этом стоит учитывать, продолжил политолог, что одним из ключевых требований России является демилитаризация Украины.

«Мы нашли решение в 1944 году»

Ранее в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также некоторых членов ЕС, в том числе президента Финляндии Александра Стубба. Во время мероприятия он заявил, что его участие в переговорах связано с прошлым республики: «У нас протяженная граница с Россией и есть исторический опыт взаимодействия с Россией. <…> Мы нашли решение в 1944 году, и я думаю, мы сможем найти решение и в 2025 году».

В 1939 году началась советско-финская (она же Зимняя) война, которая завершилась в марте 1940-го. Между странами был подписан мирный договор, под контроль СССР перешли Карельский перешеек, западное и северное побережье Ладожского озера, а также несколько островов в Финском заливе. Во время Великой Отечественной войны Финляндия выступила на стороне Третьего рейха. В итоге Хельсинки и Москва заключили перемирие в 1944 году, по которому СССР отошла часть территории Финляндии.

При этом он уточнил, что не говорил о том, что Украина должна уступить свои территории.

«Конечно нет. Ситуация в 1944 году была совершенно другой. <…> Наша цель, конечно, обеспечить сохранение суверенитета Украины и территориальной целостности в долгосрочной перспективе. То есть между этими ситуациями нет никакого сходства», — заявил президент, отвечая журналистам.