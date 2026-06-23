Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пребывает «в истерике» из-за той части американо-иранского соглашения, которая сдерживает действия ЦАХАЛ в Ливане против группировки «Хезболла». Об этом рассказал израильский источник Axios.

По его словам, хотя Нетаньяху беспокоят ядерные аспекты этой сделки, сейчас его больше всего волнует «ливанская» часть договоренностей.

Одна из причин тревоги премьера состоит в том, что операция Израиля против ливанской «Хезболлы», которая тесно связана с Ираном, имеет «огромное внутриполитическое значение» в преддверии октябрьских выборов в Кнессет (израильский парламент).

«Биби в истерике из-за этого», — сказал собеседник портала.

Нетаньяху сам назвался «Биби» еще в годы учебы в США, чтобы американцам было легче произносить его имя. Так его и называет Трамп.

Тот же источник сообщил, что Нетаньяху недавно попросил своего ближайшего соратника, израильского политика и дипломата Рона Дермера, в срочном порядке задействовать свои связи в администрации Трампа и попытаться повлиять на ход американо-иранских переговоров по части Ливана.

Как утверждает источник, именно усилия Дермера способствовали тому, что Трамп на днях пригрозил нанести новые удары по Ирану, если тот не обуздает «Хезболлу».

Участие Дермера подтвердил изданию американский чиновник. По его словам, американские переговорщики в Швейцарии несколько раз консультировались с Дермером в воскресенье (21 июня), по ходу первого раунда переговоров США и Ирана.

В Меморандуме о взаимопонимании между США и Ираном, который стороны подписали ранее в июне, в первом же пункте зафиксировано положение о «немедленном и окончательном прекращении военных действий на всех фронтах, включая Ливан».

Там сказано, что Вашингтон и Тегеран обязуются среди прочего «обеспечивать территориальную целостность и суверенитет Ливана» и что «прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан» будет подтверждено в окончательном соглашении.

По словам израильских источников Axios, в Тель-Авиве обеспокоены тем, что США фактически легитимизируют влияние Ирана в Ливане и подрывают свободу действий Израиля в этой стране.

Кроме того, в Израиле считают, что сделка Трампа с Ираном подрывает предыдущие договоренности, достигнутые между правительством Нетаньяху и прежней администрацией США при президенте Джо Байдене в 2024 году. Источники подчеркивают, что эти договоренности были одобрены пришедшей к власти администрацией Трампа.

По прежним соглашениям, Израиль сохранил за собой право действовать как против непосредственных угроз, так и против возникающих угроз со стороны «Хезболлы». В нынешних условиях свобода действий Израиля, по-видимому, ограничивается только непосредственными угрозами, поясняет Axios.