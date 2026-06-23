КНДР следует ускорить наращивание ядерных сил, заявил лидер страны Ким Чен Ын, сообщает ЦТАК. По его словам, к этому подталкивает война на Ближнем Востоке.

Заявление было сделано по итогам трехдневного пленарного заседания Центрального комитета Трудовой партии Кореи, проходившего с субботы по понедельник. На нем подводились итоги первого полугодия и рассматривались задачи, поставленные на февральском партийном съезде.

«Из-за “разбойничьей” жажды гегемонистских сил происходят невообразимые, поразительные события, а противостояние в мире становится все более жестоким», — заявил Ким Чен Ын.

Он возложил на США ответственность за усиление кровопролития в Европе и на Ближнем Востоке и добавил, что нынешняя международная обстановка вновь подтверждает правильность курса Пхеньяна.

«Реальность вновь доказывает справедливость всех наших политических решений и избранного нами пути», — сказал северокорейский лидер.

Пленум единогласно постановил, что «последовательное расширение и укрепление ядерных сил… и полноценное утверждение статуса государства, обладающего ядерным оружием, — наиболее правильный и единственный способ активно и уверенно противостоять непредсказуемой международной военно-политической обстановке, которая осложняется во многих отношениях», передает ЦТАК.

Кроме того, Ким Чен Ын потребовал реализовывать «более масштабные, новаторские и воодушевляющие планы» в сфере обороны — «со все возрастающей скоростью» и «с целью превзойти весь мир».

Отдельно он подверг критике США и их союзников. Вашингтон, по его словам, своей «неизбирательной и своевольной политикой» дестабилизирует ситуацию в разных регионах. Глава государства также обвинил США и Южную Корею в том, что они намеренно нагнетают напряженность на Корейском полуострове, последовательно наращивая совместный ядерный потенциал.

Консультативную группу по ядерному сдерживанию (NCG), собиравшуюся ранее в этом месяце, он назвал «органом ядерной войны, единственная цель которого — нападение» на Северную Корею.

Кроме того, Ким Чен Ын высказался и о Японии. По его мнению, она «открыто превращается в военное государство, воспользовавшись нынешней тревожной обстановкой как поводом избавиться от всех ограничений, сдерживающих ее движение к военной мощи», и предупредил, что это «вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества».

Наряду с ядерной программой северокорейский лидер распорядился ускорить строительство стратегического ракетного крейсера водоизмещением 10 тыс. т. Кроме того, по данным ЦТАК, он призвал укреплять «южную границу» и развивать военную инфраструктуру, включая новые военно-морские базы.

ЦТАК не уточнило, какие именно шаги планируется предпринять в отношении ядерного арсенала страны.

Специализирующийся на изучении Северной Кореи профессор Сеульского университета Ян Му Чин расценил эти заявления как подтверждение курса Пхеньяна на отказ от денуклеаризации, пишет Reuters.

«Северная Корея вновь дает понять, что переговоры о денуклеаризации сняты с повестки дня», — сказал он, добавив, что страна готова вступать в диалог лишь на равных, как ядерная держава, — с акцентом на сокращение арсенала, а не его ликвидацию.

По его словам, такой формат переговоров принципиально отличается от поэтапных предложений по денуклеаризации, которые президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён недавно изложил Дональду Трампу на саммите G7.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Северная Корея располагает примерно 60 ядерными боеголовками и достаточным количеством делящихся материалов для создания как минимум еще 30. Южнокорейские власти ранее предупреждали, что темпы производства ядерных материалов в КНДР позволяют ежегодно пополнять арсенал еще примерно на 20 единиц.

Пхеньян на протяжении многих лет игнорирует санкции ООН и США, введенные в период с 2006 по 2017 год в связи с разработкой ядерного оружия и баллистических ракет. Трамп трижды встречался с Ким Чен Ыном во время своего первого президентского срока, однако убедить северокорейского лидера отказаться от ядерных амбиций так и не смог.

Помимо военных вопросов, пленум подробно обсудил ситуацию в угольной сфере. Ким Чен Ын назвал ее модернизацию «стратегической задачей» и потребовал масштабного обновления как самой отрасли, так и шахтерских поселков. По оценке профессора Ян Му Чина, уголь по-прежнему остается основным энергетическим ресурсом страны, а планы по модернизации отрасли должны помочь преодолеть хроническую нехватку энергии.