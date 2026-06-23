Американский консервативный политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что больше не намерен поддерживать Республиканскую партию и голосовать за ее представителей. Об этом он сказал в подкасте «Can’t Be Censored», отметив, что не собирается переходить и на сторону демократов и пока не определился со своей дальнейшей позицией, пишет издание The Hill.

Такер считает, что республиканцы ставят интересы национальной безопасности Израиля выше американских. По словам Карлсона, он не понимает, «как можно поддерживать политическую партию, которая не лояльна Соединенным Штатам». Он подчеркнул, что на протяжении всей жизни голосовал за республиканцев, работал на Fox News и более 35 лет последовательно защищал партию, однако сейчас считает это невозможным.

Карлсон также напомнил, что ранее поддерживал Дональда Трампа, но разошелся с ним после начала военной кампании США против Ирана и связанных с ним сил. Он обвинял администрацию Трампа во влиянии со стороны Израиля и критиковал президента из-за конфликта.

«Так что нет, я выхожу», — сказал Карлсон. «И если я выхожу, думаю, многие другие тоже выйдут».

Почему это важно

Такер Карлсон — одна из самых противоречивых и значимых фигур в консервативном медиапространстве. В каком-то смысле он стал синонимом современной консервативной политики. Его аудитория остается огромной и стабильной, что дает ему возможность формировать настроения республиканских избирателей даже вне формальной партийной структуры.

Уход Карлсона может ускорить потерю сторонников среди республиканцев, которые и без того недовольны внешнеполитическим курсом партии. Это подкрепляет растущий разрыв между консервативным республиканским руководством и популистско-националистическими голосами, убежденными, что партия отошла от принципа — «Америка прежде всего».