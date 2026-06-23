В Москве и Подмосковье конец июня будет контрастным: после теплых и ветреных дней в регион придет похолодание с дождями, однако уже к выходным погода улучшится. Об этом RTVI рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, последние дни месяца обещают быть по-настоящему жаркими.

«Сегодня и завтра [23—24 июня] будет теплая погода без осадков. Будет солнечно, но ветрено: сегодня порывы местами достигнут 10—15 м/с. Ветер будет дуть в основном с северо-запада со скоростью 5—10 м/с», — рассказал Ильин.

Ночью температура опустится до 7—12 градусов, а атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба. С четверга, 25 июня, погода резко изменится, предупредил синоптик.

«С четверга ждем понижения температуры до 15—20 градусов. При прохождении холодного атмосферного фронта ожидается облачная погода с редкими прояснениями и кратковременным дождем. Ветер сохранит северо-западное направление и будет дуть со скоростью 4—9 м/с», — отметил он.

Давление в четверг понизится до 744 мм, в пятницу вырастет до 750 мм ртутного столба.

В субботу, 27 июня, погода начнет улучшаться. «В Москве должно потеплеть до 23 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков. По области температура составит 18—23 градуса. Ветер повернет к северу и будет дуть со скоростью 3—8 м/с», — уточнил Ильин.

В воскресенье, 28 июня, над регионом пройдет теплый фронт.

«В Московской области ожидаются облачная погода с прояснениями и потепление — температура повысится до 23—28 градусов. Ветер стихнет до 2—7 м/с и повернет к западу», — рассказал собеседник RTVI.

Ночные температуры при этом заметно вырастут, добавил Ильин: «Скорее всего, в воскресенье, при прохождении теплого фронта, температура ночью нигде не опустится ниже 9 градусов, а в Москве составит около 12—14 градусов». Давление в эти дни понизится до 745 мм ртутного столба.

Понедельник, 29 июня, обещает быть теплым, но без яркого солнца. «В понедельник, скорее всего, сохранится теплая погода с небольшими, кратковременными дождями, так что ярких солнечных акцентов ждать не стоит. Температура составит 22—27 градусов», — отметил Ильин.

Завершится июнь жарой, уточнил синоптик: «Возможно, 30 июня температура повысится еще на пару градусов, и можно будет ждать 27—29 градусов. Дождей не будет, а солнце будет светить достаточно ярко».

Главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила 360, что 24 июня в столичном регионе будет чуть прохладнее: плюс 21—23 градуса. В ночь на четверг, 25 июня, пройдет небольшой дождь, который «усилится днем». Температура в этот день в Москве будет плюс 18—20, в области — плюс 15—20 градусов. Такая прохладная погода сохранится, по ее словам, до выходных, а в воскресенье «воздух уже начнет прогреваться», дневная температура составит плюс 22—24 градуса.