Американские федеральные власти продолжают раскрывать разветвленную сеть заговорщиков, планировавших нападение на мероприятие UFC Freedom 250 на территории Белого дома, пишет издание The Epoch Times.

Федеральные правоохранительные органы США сообщили о задержании двух новых фигурантов дела. С учетом новых арестов число обвиняемых достигло семи человек.

Задержанные — Уильям Ли Спартакус Фолкнер из штата Вашингтон и Джордан У. Ринкер из Сент-Джозефа, штат Миссури. Обоим предъявлены обвинения в сговоре с целью убийства.

По версии следствия, группа разработала многоступенчатый план атаки. Заговорщики рассчитывали применить дроны с взрывчаткой для удара по одному из секторов площадки — чтобы вызвать панику и направить толпу в заранее подготовленную зону, где в укрытиях должны были занять позиции стрелки со снайперскими винтовками и другим оружием.

Следователи установили, что Фолкнер отвечал за дроны. Переписка в мессенджере Signal между участниками заговора свидетельствует: он обладал практическим опытом сборки и управления беспилотниками и обсуждал с сообщниками способы их оснащения взрывчаткой и нанесения максимального ущерба. Согласно материалам дела, Фолкнер и еще один участник планировали совместную «рабочую поездку» незадолго до турнира. После первых арестов по делу они уведомили остальных, что поездка отменяется.

В отношении Ринкера следствие установило, что он получил от соучастника — жителя Небраски Абрахама Эрмосильо Альвареса — 1 200 долларов для распределения среди других членов группы. По данным прокуратуры, Ринкер перевел через Cash App 100 долларов калифорнийцу Брайану Омару Роа — чтобы он мог доехать до Вашингтона. Кроме того, Ринкер передал Альваресу помповое ружье 12-го калибра и получил от него оборудование: 3D-принтер, ночные прицелы, бронепластину и другое снаряжение. По данным следствия, Альварес планировал использовать принтер для изготовления дронов.

В ходе обысков в доме Ринкера агенты ФБР изъяли огнестрельное оружие, противогаз, тепловизионное оборудование, средства баллистической защиты, приборы ночного видения, электронные устройства, 3D-принтер, а также большое количество деталей огнестрельного оружия, напечатанных на нем.

Расследование началось после того, как родители жителя Огайо Тайсена К. Пропера обратились в правоохранительные органы, заметив, что сын неожиданно купил оружие и странно себя ведет. ФБР провело обыск у него дома в Цинциннати 10 июня, и задержало Пропера. В ходе изучения мобильного телефона следователи обнаружили групповой чат, в котором 23 пользователя обсуждали детали предполагаемой атаки. Изучив переписку и цифровые улики, следователи вышли на разветвленную сеть предполагаемых соучастников, охватывающую несколько штатов.

Один из подозреваемых, по данным Fox News, заявил следователям, что целью нападения были «капиталистические элиты», «миллиардеры» и политики, получавшие финансирование от произраильского лобби AIPAC.

«Последние аресты отражают стремительный ход расследования предполагаемого заговора против мероприятия UFC в Белом доме — по всей видимости, направленного на дестабилизацию американского правительства», — заявил помощник Генерального прокурора по национальной безопасности Джон Эйзенберг.

Турнир UFC Freedom 250 прошел 14 июня на Южной лужайке Белого дома в рамках торжеств по случаю 80-летия президента США Дональда Трампа. На нем присутствовало около 4,3 тыс. человек, в том числе 1,2 тыс. военнослужащих. На ринге за один вечер провели бои 14 спортсменов со всего мира.