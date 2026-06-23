Новая мобилизация в России не ожидается, число желающих заключить контракт с армией не уменьшается. Такое мнение военный обозреватель Валерий Ширяев высказал в интервью программе «Вы держитесь!» с Марианной Минскер на RTVI.

«Пока я ее [мобилизацию] не жду. Вот последние цифры, которые с Запада приходят, когда они оценивают количество пришедших на контракт по расходам государственного бюджета на выплаты, они в принципе такие, что ничего не изменилось», — сказал Ширяев.

По словам эксперта, российская армия продвигается на фронте. «Я так думаю, что кремлевское руководство реализует единственную возможную стратегию, о которой мы говорили — это война на истощение. Это реальная стратегия, которая может привести к успеху», — заявил Ширяев.

На Украине происходит катастрофа с мобилизацией, «люди бегут через границу», отметил военный обозреватель. «Люди не хотят идти на войну, 2 миллиона человек не явилось по повестке», — говорит Ширяев.

В России мобилизационный ресурс «неизмеримо больше», подчеркнул эксперт.

«Пользуясь этим преимуществом, в принципе можно, если экономика будет позволять, не прибегая к настоящей мобилизации — такой, как была 21 сентября 2022 года — продолжать боевые действия. Продолжать, продолжать — и дожать, в конце концов, до какого-то результата. Ну, вот приблизительно так, как закончилась Первая мировая война», — добавил Ширяев.

1 июня в телеграм-канале депутата Госдумы генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева появился пост, в котором говорилось, что военная операция перешла в формат «позиционного тупика» и что якобы принято «принципиальное решение» провести мобилизацию осенью.

Сам Гурулев заявил, что его аккаунт в Telegram «был украден», а тексты там «распространяются врагами».

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил в интервью RTVI, что проведение новой волны мобилизации в настоящий момент не обсуждается.

«Я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица — да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники — обсуждали такого рода сценарии», — сказал Клишас.

Он подчеркнул, что окончательные решения «принимают военные с участием президента». «Но ход специальной военной операции говорит о том, что сейчас вооруженные силы выполняют те задачи, которые перед ними стоят», — добавил сенатор.