Проведение новой волны мобилизации в настоящий момент не обсуждается, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в специальном интервью RTVI.

«Я честно могу сказать, я ни о каких таких решениях не знаю. Я ни разу не слышал, чтобы ответственные лица — да, у меня достаточно уважаемые и авторитетные собеседники — обсуждали такого рода сценарии. Мы видим те оценки, которые дает президент ходу специальной военной операции. В первую очередь президент определяет цели и задачи специальной военной операции и дает оценки того, кто и насколько близок к решению этих задач», — сказал Клишас.

По мнению сенатора, «цели специальной операции будут достигнуты».

«О том, что предстоит какая-то мобилизация, у нас Совете Федерации никто не слышал. По крайней мере, на данный момент времени. Необходимости в этом, на мой взгляд, нет», — отметил Клишас.

Он подчеркнул, что окончательные решения «принимают военные с участием президента». «Но ход специальной военной операции говорит о том, что сейчас вооруженные силы выполняют те задачи, которые перед ними стоят», — добавил Клишас.

1 июня в телеграм-канале депутата Госдумы генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева появился пост, в котором говорилось, что военная операция перешла в формат «позиционного тупика» и что якобы принято «принципиальное решение» провести осенью новую мобилизацию.

Сам Гурулев заявил, что его аккаунт в Telegram «был украден», а тексты там «распространяются врагами». «Нет у меня телеграм-канала. Это не мой телеграм-канал», — сказал депутат.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, а главная проблема ВСУ — катастрофическая нехватка личного состава. Россия контролирует уже всю территорию ЛНР, 85% территории ДНР и 80% территории Запорожской области, рассказал глава государства.