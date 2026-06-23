Гондурас планирует закупить у Украины боевые беспилотники для охраны границ и противодействия наркоторговле. Об этом глава государства Насри Асфура сообщил агентству AFP в Панаме на полях Генеральной ассамблеи Организации американских государств, передает France 24.

В пятницу, 20 июня, Асфура посетил Киев и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Украинский лидер предложил ему сотрудничество в сфере военных технологий, прежде всего поставки дронов.

«Мы говорим о дронах для охраны наших границ, чтобы эффективно вести за ними наблюдение и бороться с организованной преступностью с помощью высокотехнологичного оборудования. С технологиями, которыми располагает Украина, она может очень помочь нам в укреплении границ и борьбе с наркоторговлей. Это вопрос национальной безопасности», — сказал Асфура.

Он также отметил, что беспилотники можно использовать и в сельском хозяйстве, не вдаваясь в подробности.

Зеленский, в свою очередь, подтвердил, что этот вопрос был одним из ключевых на переговорах.

«В сфере безопасности, военных технологий и технологий дронов Украина сегодня — одна из сильнейших в мире. И я знаю, что это вас интересует», — заявил он, как следует из сообщения украинского правительства.

Для Гондураса одной из самых острых проблем остается угроза со стороны наркокартелей и уличных банд, прежде всего MS-13 и Barrio 18. Уровень убийств в стране, по официальным данным, составляет около 24 на 100 тыс. человек, что почти вчетверо выше среднемирового показателя.

21 мая в одном из поселков на севере страны, где вооруженные группировки захватывают земли под плантации масличной пальмы и борются за маршруты наркотрафика, были убиты 19 человек. В тот же день возле границы с Гватемалой предполагаемые наркоторговцы застрелили пятерых полицейских.

Кроме того, Гондурас взаимодействует с США в сфере безопасности: незадолго до поездки в Киев власти страны сообщили, что обсуждают с Вашингтоном возможность проведения «боевых операций» против организованной преступности на своей территории.

Асфура, пришедший к власти в начале 2026 года, считается политическим союзником Дональда Трампа, поддержавшего его на президентских выборах. Новый глава государства является соратником экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, которого в 2024 году экстрадировали в США и осудили за незаконный оборот наркотиков и оружия.

Позже Трамп помиловал Эрнандеса, заявив, что политика «подставили», поступив с ним «грубо и несправедливо». Тот вышел на свободу в 2025 году.