Последствия принятия законопроекта о поддержке «Почты России» станут разрушительными для всех, тарифы на услуги ЖКХ вырастут, создаются предпосылки для долгового коллапса, заявил RTVI зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов.

«Законопроект в экспертном сообществе и среди граждан уже получил справедливое название “Закона о платежном рабстве”. Под эгидой мнимой цифровизации и необходимости финансового оздоровления почтовой отрасли профильные комитеты продвигают инициативу, последствия которой станут разрушительными для миллионов россиян», — сказал Обухов.

Детальный анализ документа выявляет семь критических угроз, делающих его принятие категорически недопустимым, отметил парламентарий.

Во-первых, говорит депутат, законопроект закрепляет «беспрецедентную монополизацию рынка».

«Фактически АО “Почта России” наделяется исключительным правом на доставку платежных документов за жилищно-коммунальные услуги. Управляющие компании и ресурсоснабжающие организации директивно отстраняются от данного процесса, однако юридическая и финансовая ответственность за корректность начислений парадоксальным образом остается на них», — заявил Обухов.

Он подчеркнул, что «это классическая порочная схема управления: полная ответственность при полном отсутствии контроля над процессом».

Во-вторых, продолжил депутат, внедряется механизм принудительной цифровизации. Базовым каналом получения квитанций безальтернативно назначается личный кабинет на портале «Госуслуги», следует из законопроекта.

«Сохранение традиционного бумажного формата допускается исключительно через процедуру официального «отказа», оформить который гражданин обязан через тот же цифровой портал. Данная норма носит откровенно дискриминационный характер по отношению к миллионам пенсионеров, жителей сельских территорий и лиц, не обладающих доступом к сети «Интернет» или необходимыми цифровыми компетенциями», — подчеркнул Обухов.

В-третьих, рассуждает парламентарий, документ «содержит прямое посягательство на имущественные права граждан».

«Почтовые ящики в многоквартирных домах, являющиеся общей долевой собственностью жильцов, фактически передаются в распоряжение монополиста без проведения обязательного общего собрания собственников. Это является грубейшим нарушением фундаментальных положений Гражданского кодекса Российской Федерации», — сказал собеседник RTVI.

В-четвертых, рассуждает Обухов, «формируется система тотальной коммерциализации информационного обмена».