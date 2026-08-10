В Европе зафиксирован резкий рост заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем (ИППП), который не объясняется только улучшением диагностики. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Из них следует, что в 2024 году в Европе было зарегистрировано около 100 тысяч случаев гонореи — это более чем в три раза (+303%) выше показателей за 2015 год. Число случаев сифилиса за тот же период выросло более чем вдвое, достигнув примерно 46 тысяч.

Исключением стал хламидиоз: после пика в 2022 году его распространенность среди европейцев снизилась до уровня 2015 года.

«Существует реальное увеличение передачи инфекций», — констатировала возглавляющая европейский офис ВОЗ по борьбе с ИППП доктор Стела Бивол.

Великобритания, которая не участвует в исследованиях ECDC после Brexit, публикует собственные данные: в 2024 году в Англии было зафиксировано 71,8 тысячи случаев гонореи и 9,5 тысячи случаев сифилиса. В 2023 году в стране диагностировали рекордные 85 тысяч случаев заражения гонореи, поэтому с 2025 года начали массово внедрять вакцинацию против этой инфекции.

В чем причины роста заболеваемости

Специалист по ИППП из Глазго Эндрю Уинтер отметил, что всплеск заболеваемости после пандемии коронавируса можно чисто статистически и частично объяснить возобновлением работы тестовых центров, но рост, продолжившийся после 2021 года, нельзя списать только на это.

Одной из возможных причин роста эксперты считают снижение использования презервативов. Эту тенденцию, в частности, выявило проведенное ВОЗ с 2014 по 2022 годы исследование среди 250 тысяч 15-летних подростков по всей Европе.

Другая гипотеза связывает рост с применением доконтактной профилактики (PrEP) — препарата против ВИЧ, который может побуждать мужчин. особенно гомосексуалистов*, отказываться от презервативов.

Что касается такого фактора, как влияние приложений для знакомств на рост случайных сексуальных связей, его роль в росте заболеваемости ЗППП специалисты считают преувеличенным.

В материалах ECDC отмечается, что одним из главных препятствий в борьбе с ЗППП стала стигматизация людей из групп риска, включая представителей нетрадиционной сексуальной ориентации*, мигрантов и секс-работников.

Самой уязвимой группой для заражения сифилисом, по оценке ECDC, остаются мужчины, практикующие секс с мужчинами*, однако, среди гетеросексуальных женщин репродуктивного возраста также наблюдается значительный рост заболеваемости этим видом ЗППП.

Почему это так встревожило специалистов

Хотя в подавляющем большинстве случаев подобные инфекции излечимы, медики встревожены из-за возможных последствий статистической тенденции в целом: многие ЗППП протекают бессимптомно и могут долго оставаться незамеченными, передаваясь половым партнерам и вызывая проблемы со здоровьем в долгосрочной перспективе.

Так, например, хламидиоз и гонорея могут вызывать бесплодие, а сифилис — приводить к летальному исходу. Особую тревогу вызывает рост врожденного сифилиса, который передается от матери к ребенку: в 2024 году число таких случаев удвоилось (до 140), наиболее часто они встречались в Болгарии, Португалии и Венгрии.

«Эти инфекции могут вызывать серьезные осложнения, такие как хроническая боль и бесплодие, а в случае с сифилисом — проблемы с сердцем или нервной системой», — предупредил глава отдела инфекций Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Бруно Чанчио.

Географически рост ЗППП распространен по всей Европе. Самый значительный рост заболеваемости гонореей в 2023-2024 годах был отмечен в Болгарии, Франции и Италии, а сифилиса — в Бельгии и Венгрии.

Наибольшее число подтвержденных случаев гонореи (более 37 тысяч) и сифилиса (свыше 11,5 тысячи) среди европейских стран в 2024 году зафиксировано в Испании.

При этом эксперты ECDC признают, что низкие показатели заболеваемости — как, например, в Румынии, — могут быть не реальными, а чисто статистическими, «бумажными», обусловленными дефицитом диагностики.

Почему не помогают антибиотики

Проблема усугубляется ростом устойчивости инфекций к антибиотикам: в частности, гонорея уже приобрела штаммы с высокой резистентностью. В некоторых странах из-за этого пересматривают подходы к лечению.

Устойчивость к антибиотикам уже приводит к почти 5 млн смертей в год. К 2050 году этот показатель может вырасти на 70%.

Британский эксперт по антимикробной резистентности Петер Бейер заявил The Guardian, что всплеск заболеваемости ЗППП в Европе является тревожным сигналом для всего мира.

Он отметил, что устойчивые к антибиотикам бактерии больше не ограничены стенами больниц, а распространяются в сообществах по всему миру. Этому способствуют темпы и масштабы международных поездок.

«На примере 82 млн новых случаев гонореи в мире в 2020 году, большинство из которых пришлось на страны с низким и средним уровнем дохода, мы видим, что все больше инфекций стало труднее лечить — а в некоторых случаях почти невозможно», — пишет Бейер.

Особую тревогу, по его словам, вызывает распространение устойчивых штаммов гонореи, обнаруженных в Камбодже и затем зафиксированных во Франции и Австралии.

Гонорея развила резистентность ко многим антибиотикам. Сейчас для ее лечения остается лишь один рекомендуемый препарат — цефтриаксон. Однако уже выявлены случаи, устойчивые и к нему. Это ставит гонорею в ряд заболеваний, которые могут стать неизлечимыми.

Бейер подчеркивает, что проблема антимикробной резистентности выходит далеко за рамки ИППП и затрагивает такие распространенные бактерии, как золотистый стафилококк.

По его словам, в этом случае не работает традиционная коммерческая модель разработки новых антибиотиков, нацеленная на максимальную прибыль. При этом по некоммерческой модели был создан лишь один антибиотик за несколько десятков лет — золифлодацин, препарат нового класса для лечения гонореи.

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