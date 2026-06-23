Спектакли под открытым небом в рамках фестиваля «Театральный бульвар», который продлится в Москве до 30 августа, помогают горожанам снизить напряжение и получить ментальную разрядку. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Александр Овчинников.

По словам психолога, повседневность жителя мегаполиса часто сводится к перемещению между замкнутыми пространствами — квартирой, офисом, автомобилем, — и эта рутина незаметно сужает не только физическое, но и ментальное пространство. Спектакль под открытым небом, считает эксперт, становится своеобразным ритуалом освобождения.

Овчинников отметил, что уличный театр, в отличие от классического, задействует все органы чувств. Зрители в обычном зале статичны и находятся в темноте, тогда как на улице восприятие становится объемным.

«Вечерний прохладный воздух, закатный свет, естественные звуки города, переплетающиеся с музыкой. Происходит заземление — включение всех органов чувств здесь и сейчас. Это идеальные условия для перегруженной нервной системы», — пояснил специалист.

По его словам, уличный формат также стирает социальные барьеры и помогает побороть чувство одиночества, которое нередко возникает в большом городе. Общий смех или общее замирание дыхания в толпе незнакомых людей запускает механизм коллективного взаимодействия. Кроме того, близость актеров и зрителей усиливает эмоциональный отклик: исполнитель находится на расстоянии вытянутой руки и может вовлечь зрителя в действие.

Психолог добавил, что фестиваль меняет и само восприятие городского пространства, превращая «пространство стресса в пространство ресурса». По его словам, возвращаясь по тому же бульвару на следующий день, человек будет неосознанно подтягивать позитивные воспоминания.

«»Театральный бульвар» — это эффективный, бесплатный и невероятно красивый способ вернуть себе вкус к жизни, перезагрузить эмоции и обнять это лето всем телом и душой», — заключил Овчинников.