Киев не рассматривает «корейский» или какой-либо другой сценарий завершения конфликта, потому что неизвестно, чем и как все закончится, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он не исключил, что финального документа с Москвой может и не быть.

«Никто не рассматривает модель “корейскую”, “финскую” или любую другую. Потому что у нас то, что у нас. И никто не знает, что в конце концов будет. <…> У нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора», — цитирует Зеленского «Интерфакс-Украина».

Он добавил, что из-за этой неясности Украине гарантии безопасности нужны уже сейчас. Глава государства не исключил, что между Москвой и Киевом «не будет финального документа» о завершения конфликта.

Украинский лидер напомнил слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Киев должен получить гарантии безопасности еще до того, как будет заключено перемирие с Москвой.

«Я с ним согласен, что, например, прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности. Мы не можем тратить время и ждать, когда будет четкий договор [о прекращении конфликта]», — подчеркнул президент.

Южная и Северная Кореи формально находятся в состоянии войны, так как вооруженное противостояние сторон в 1950-1953 годах закончилось подписанием перемирия, а не мирного договора. Между двумя странами проходит демилитаризованная зона.

Ранее в сентябре Зеленский в интервью Le Point заявил, что завершение конфликта с Москвой по «южнокорейской модели» возможно, но не полностью, так как население КНДР — 20 млн человек, а России — около 140 млн. По его словам, «масштаб этих угроз несопоставим». При этом он отметил, что Южная Корея, которая после завершения конфликта построила сильную экономику, стала «примером торжества [демократических] ценностей».

О том, что прекращение боевых действий между Москвой и Киевом с большой вероятностью может пройти именно по «корейскому» сценарию, допускал и президент Сербии Александр Вучич.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что у разных лиц могут быть «свои точки зрения на конфликт вокруг Украины»: «Мы исходим из того, что специальная военная операция должна закончиться достижением всех поставленных целей».

В 2024 году президент России Владимир Путин заявлял, что переговоры между Киевом и Москвой могут начаться после того, как Украина официально откажется от вступления в НАТО, а также признает Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области российскими регионами.