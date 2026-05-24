Российские эксперты разработали предложения к плану США по урегулированию конфликта на Украине и готовы представить их на следующей встрече. Об этом сообщил РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече», — сказал дипломат.

Он не уточнил суть этих предложений.

Полищук также рассказал, что Россия поддерживает контакты с Украиной на рабочем уровне. Он отметил, что между сторонами продолжаются обмены военнопленными, возвращение гражданских лиц и репатриация тел погибших.

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин сообщил, что Москва получила мирный план американского лидера Дональда Трампа по Украине из 28 пунктов. В нем, в частности, предлагалось признать Крым и Донбасс де-факто российскими, зафиксировать отказ РФ от претензий на другие контролируемые ею территории, снять с России санкции, а также предоставить украинской стороне гарантии безопасности. Тогда Путин предположил, что этот документ может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования.

Проект мирного плана США обсуждался в декабре на встрече российского президента со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером в Кремле. Путин рассказывал, что американцы разделили пункты плана на четыре пакета и предложили обсуждать их отдельно. Он также отмечал, что в документе были в том числе вопросы, с которыми российская сторона не согласна.

Позже в США и на Украине заявляли о корректировке американского плана по урегулированию конфликта и сокращении числа его пунктов. В Кремле отмечали, что не видели скорректированную версию документа, допуская, что там будут «совершенно неприемлемые» для российской стороны положения, в том числе по территориальному вопросу.

Переговоры по Украине

С начала года Россия, Украина и США провели три раунда переговоров. На начало марта был запланирован очередной раунд переговорного процесса в Абу-Даби, однако он был отложен на неопределенный срок. В последний раз стороны проводили трехсторонние переговоры в феврале в Женеве.

Переговорный процесс по Украине застопорился после того, как американская администрация сосредоточилась на войне с Ираном. Госсекретарь США Марко Рубио в мае констатировал, что усилия Вашингтона по урегулированию российско-украинского конфликта «зашли в тупик» и не принесли результата. По его словам, Соединенные Штаты не заинтересованы «ввязываться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят», но будут готовы продолжить участие в мирном процессе, если увидят возможность организовать продуктивные переговоры.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале мая заявила РИА Новости, что Москва открыта к переговорам по Украине, которые будут иметь «реальный эффект, реальный результат». Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что Киеву «нужно сделать всего один серьезный шаг, чтобы прекратились боевые действия и открылись серьезные дискуссии о шансах на долгосрочное урегулирование ситуации».

20 мая в Кремле заявили, что в ближайшие недели ожидается визит Уиткоффа и Кушнера в Россию.