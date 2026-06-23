В офисе директора национальной разведки США начались сокращения, о которых ранее говорилось на уровне планов. Как сообщает CNN со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, увольнения стартовали в понедельник. По его словам, «чистки глубинного государства начались», однако точное число затронутых сотрудников не уточняется.

Ранее источники телеканала сообщали, что исполняющий обязанности директора национальной разведки Билл Палтe рассматривал возможность сокращения сотен должностей. По данным CNN, он приступил к работе на день раньше срока и запросил список всех сотрудников ведомства, чем застал врасплох даже уходящего директора Тулси Габбард. Ожидается, что значительные сокращения затронут Национальный контртеррористический центр и Национальный центр контрразведки и безопасности. Кроме того, подразделениям поручили составить рейтинги сотрудников, что источники связывают с подготовкой увольнений.

На фоне этих действий руководители профильных комитетов Конгресса выразили обеспокоенность. Сенатор Марк Уорнер и конгрессмен Джим Хаймс в письме предупредили о рисках масштабных сокращений.

«Мы обеспокоены сообщениями о том, что вы намерены уволить или отправить в отпуск сотни сотрудников», — написали они.

«Любые крупные сокращения могут поставить под угрозу миссию организации, созданной после 11 сентября для предотвращения террористических атак», — подчеркнули законодатели, добавив, что подобные решения не должны приниматься без консультаций с Конгрессом.