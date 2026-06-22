В США в возрасте 100 лет умер влиятельный экономист Алан Гринспен, который в 1987-2006 годах возглавлял Федеральную резервную систему (ФРС) — американский аналог Центробанка. Об этом сообщила его жена, журналистка NBC News Андреа Митчелл, передает телеканал.

«Алан умер сегодня утром у нас дома в возрасте 100 лет от осложнений болезни Паркинсона», — говорится в сообщении 79-летней Митчелл.

Гринспен и Митчелл прожили вместе 29 лет.

На посту главы ФРС Гринспен находился 18 с половиной лет, последовательно наблюдая смену трех президентов: Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Билла Клинтона. Он покинул должность только при Буше-младшем.

ФРС выразила соболезнования вдове и отметила, что «вклад Гринспена в денежно-кредитную политику и экономическую мысль оставил неизгладимый след» как в самом учреждении, так и в целом в стране и экономике.

Алан Гринспен родился 6 марта 1926 года в Нью-Йорке, изучал экономику в местном университете, получив в 1950 году степень магистра. Свою докторскую диссертацию писал в Колумбийском университете под руководством экономиста Артура Бёрнса, который возглавлял ФРС в 1970-е годы.

В начале 1950-х Гринспен разделял некоторые аспекты капиталистической философии рационального индивидуализма, созданной писательницей российского происхождения, автором романа «Атлант расправил плечи» Айн Рэнд. Он дружил с Рэнд до самой ее смерти в 1982 году и писал в мемуарах, что она повлияла на развитие его интеллекта.

В 1967 году Гринспен увлекся политикой и год спустя работал советником в предвыборной кампании Ричарда Никсона. Однако от официальной должности в администрации президента он отказался. Вместо этого экономист консультировал Никсона на неформальной основе.

Только после отставки Никсона Гринспен стал главным из экономических советников при президенте Джеральде Форде, пробыв в этой должности до 1977 года.

Впоследствии он получил докторскую степень по экономике и вернулся на госслужбу во второй половине 1980-х. Президент Рейган предложил назначить Гринспена главой ФРС, и Сенат в августе 1987 года одобрил его кандидатуру.

Уже вскоре, 19 октября 1987 года, случился «Черный понедельник», когда индекс Доу-Джонса рухнул более чем на 22% — самое резкое падение за всю историю. Гринспен принял срочные меры, которые помогли поддержать ликвидность на финансовых рынках. С тех пор подобные экстренные меры поддержки во время периодов экономической нестабильности в США стали называть «рывком Гринспена».

Гринспена восхваляют как рулевого американской экономики в ​период самого длительного на тот момент экономического подъема в истории страны — с весны 1991 года по первый квартал 2001 года. Когда акции взлетели до рекордных уровней, журнал The Economist назвал Гринспена «рок-звездой», также за ним закрепилось прозвище «маэстро».

Главой ФРС Гринспен пробыл пять 4-летних сроков подряд и ушел в отставку в январе 2006 года. Однако после финансового кризиса 2008 года некоторые критики обрушились на него, обвиняя в том, что именно он на посту главы ФРС упустил из виду пузырь на ипотечном рынке в начале 2000-х.

В 2011 году правительственная комиссия по расследованию причин кризиса согласилась, что действия или бездействие Гринспена в свое время привели к катастрофе. Сам экономист назвал кризис «кредитным цунами, случающимся раз в столетие», а также признал, что он оказался намного масштабнее, чем можно было себе представить.

В поздние годы Гринспен руководил собственной консалтинговой компанией в Вашингтоне и писал книги. В своих мемуарах он среди прочего дал характеристики президентам США, с которыми ему довелось работать. Так, Никсон, по словам экономиста, был умным, но параноиком. Демократа Клинтона Гринспен шутливо назвал «лучшим президентом-республиканцем за последнее время». Сам экс-глава ФРС всегда поддерживал Республиканскую партию.