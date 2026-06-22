Депутат Госдумы от «Справедливой России» Дмитрий Гусев разработал законопроект о повышении достоверности решений общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

Действующее законодательство не содержит эффективных механизмов, гарантирующих подлинность волеизъявления собственников квартир. Предлагаемые поправки в Жилищный кодекс призваны защитить владельцев жилья от фальсификации бюллетеней, спорного подсчета голосов и ситуаций, когда решения по дому принимаются фактически без реального волеизъявления жителей, рассказал Гусев RTVI.

Законопроект дополняет государственный жилищный надзор требованиями к порядку регистрации бюллетеней, их содержанию, форме, выдаче и учету. Это должно обеспечить прослеживаемость процедуры голосования и снизить возможности для злоупотреблений при подготовке и оформлении результатов собраний, пояснил парламентарий.

Также предлагается закрепить механизм внеплановой проверки. Если в ГИС ЖКХ поступят заявления собственников о несоответствии учета их голосов, и суммарная площадь помещений таких собственников превысит 5% от общей площади помещений в доме, это станет основанием для проведения внеплановой проверки, следует из документа, имеющегося в распоряжении RTVI.

«Сегодня жители часто узнают о «принятых» решениях уже постфактум: кто-то якобы проголосовал, хотя ничего не подписывал, чей-то голос учли неправильно, кто-то вообще не видел бюллетеней. Потом людям приходится годами ходить по судам. Мы предлагаем понятный механизм», — заявил Гусев.

По его убеждению, «домом должны управлять собственники, а не те, кто научился работать с серыми схемами и поддельными бюллетенями».

«Если решение принято честно, оно должно исполняться. Если есть признаки фальсификации, то у жителей должен быть быстрый и понятный способ добиться проверки», — подчеркнул автор изменений.

Законопроект направлен в правительство РФ для получения отзыва, необходимого для внесения документа в Госдуму.