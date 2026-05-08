Усилия США по урегулированию российско-украинского конфликта «зашли в тупик», заявил госсекретарь Марко Рубио во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Мы готовы сыграть любую возможную роль, чтобы привести ситуацию к мирному дипломатическому урегулированию; к сожалению… эти усилия зашли в тупик, но мы всегда готовы, если обстоятельства изменятся», — сказал он (цитата по The Guardian).

По словам Рубио, США пытались играть роль посредника, но «пока это не привело к плодотворному результату по ряду причин». «Мы все еще готовы играть эту роль, если она может быть результативной», — добавил он.

В то же время Рубио подчеркнул, что США не хотят тратить время и силы на «процесс, который не продвигается вперед».

«Но если мы увидим возможность выступить в качестве посредника, который приблизит обе стороны к мирным договоренностям, мы хотели бы это сделать», — заключил госсекретарь.

США рассматривают конфликт России и Украины как «трагедию», отметил Рубио. Он указал, что обе стороны платят за это «очень высокую цену, как экономическую, так и, очевидно, человеческую».

5 мая Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В российском МИДе заявили, что стороны провели «сверку часов» по текущей международной повестке и обсудили график двусторонних контактов. В Госдепартаменте США сообщили, что Лавров и Рубио в ходе беседы подняли вопросы американо-российских отношений, а также обсудили конфликт на Украине и войну в Иране.

Переговоры по Украине

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине застопорился после того, как американская администрация сосредоточилась на войне с Ираном. На начало марта был запланирован очередной раунд переговоров в Абу-Даби, однако он был отложен на неопределенный срок.

О том, что переговорный процесс по урегулированию российско-украинского конфликта заморожен, в апреле заявил начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба России Игорь Костюков. Он отметил, что никаких контактов между сторонами не ведется. В свою очередь руководитель офиса украинского президента Кирилл Буданов говорил, что Киев сохраняет неофициальные контакты с Москвой, но не раскрывает их детали.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в начале мая заявила РИА Новости, что Москва открыта к переговорам по Украине, которые «будут иметь реальный эффект, реальный результат». Она отметила, что представители США сейчас полностью вовлечены в конфликт на Ближнем Востоке. «Мы, со своей стороны, от концепции переговорного процесса, контактов, осуществления встреч, которые были бы нацелены на заявленный нами результат, не отказывались», — добавила Захарова.

Помощник президента России Юрий Ушаков в свою очередь заявил, что Украине «нужно сделать всего один серьезный шаг, чтобы прекратились боевые действия и открылись серьезные дискуссии о шансах на долгосрочное урегулирование ситуации».

В последний раз Россия, Украина и США проводили трехсторонние переговоры в феврале в Женеве. Глава российской переговорной делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский оценил эти встречи как «тяжелые, но деловые». Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стороны обсуждали мониторинг прекращения огня с участием США и «почти обо всем договорились» по этому вопросу, однако в политической части переговоров, к которой Киев относит территориальный вопрос и санкции, заметного прогресса достичь не удалось.