Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, сообщил российский МИД 5 мая.

Главы внешнеполитических ведомств провели «сверку часов» по текущей ситуации в международных делах и российско-американских отношениях, а также обсудили график двусторонних контактов, говорится в сообщении.

Беседа носила «конструктивный и деловой характер», отметили в МИДе.

Ранее Лавров заявил, что Россия всегда открыта для контактов с властями США. «Нашу позицию они знают. Тем более эту позицию они услышали на Аляске. Она была изложена в ответ на их предложение», — сказал министр.

В апреле Лавров говорил, что у России есть «очень много разногласий» с нынешней американской администрацией, в том числе по вопросам санкций и дипломатической собственности. По его словам, у Москвы и Вашингтона «назрел разговор» о том, как Соединенные Штаты видят будущие российско-американские экономические отношения.

29 апреля состоялся телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, в ходе беседы главы государств сошлись во мнении, что Украина при поддержке европейцев «ведет линию на затягивание конфликта».