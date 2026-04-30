Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — «серьезный сигнал» мировому сообществу и шаг в сторону нормализации российско-американских отношений. Такое мнение выразил в разговоре с RTVI глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Новый телефонный разговор президентов России и США — серьезный сигнал мировому сообществу и шаг в сторону нормализации российско-американских отношений», — заявил он.

Слуцкий отметил важность того, что в центре обсуждения была проблематика украинского урегулирования, несмотря на обострение в зоне Персидского залива.

«А также важен тот факт, что оба лидера высказали схожие оценки действиям режима [президента Украины Владимира] Зеленского, который подстрекаемый европейцами ведет линию на затягивание конфликта», — добавил глава думского комитета.

Исходя из итогов беседы, американская сторона по-прежнему готова оказывать содействие завершению боевых действий на Украине и не снимает этот вопрос со своей внешнеполитической повестки, обратил внимание Слуцкий. «Мы за это благодарны Вашингтону», — указал он.

Еще одним важным нюансом Слуцкий назвал то, что Путин «предельно четко обозначил неизменность позиции по достижению целей СВО».

«Будем надеяться, что этот разговор придаст импульс мирному процессу», — заключил парламентарий.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 29 апреля. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, российский лидер в ходе беседы рассказал о ситуации в зоне военной операции. По его словам, президенты России и США сошлись во мнении, что Киев при поддержке европейцев «ведет линию на затягивание конфликта». Трамп позже назвал разговор «очень хорошим».

По итогам разговора с американским лидером Путин выразил готовность пойти на временное прекращение огня в зоне украинского конфликта по случаю Дня Победы. В Кремле отметили, что Трамп поддержал инициативу и выразил уверенность в том, что окончание конфликта «уже близко». Сам Трамп позднее заявил, что идею о временном перемирии выдвинул он. Зеленский 30 апреля сообщил, что поручил своим представителям выяснить у США подробности инициативы о перемирии в честь Дня Победы