Один разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа не способен одномоментно оздоровить обстановку в мире и переломить негативные тенденции, поскольку концентрация конфликтов слишком велика. Такое мнение выразил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя экспертное суждение о том, что состоявшаяся накануне телефонная беседа глав государств существенно разрядила обстановку в мире.

«Я не слышал таких мнений экспертов. Разумеется, один телефонный разговор с трудом может оздоровить обстановку в мире, потому что, к сожалению, концентрация конфликтов настолько велика и настолько серьезны последствия целого ряда конфликтов для международной обстановки, для международной экономики», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

По его словам, «очень сложно эти тенденции прекратить в один момент».

Говоря о перемирии ко Дню Победы, которое обсуждалось в ходе разговора лидеров России и США, Песков отметил, что его сроки определит Путин.

«Пока мы исходим из того, что речь идет о Дне Победы, но числа, когда начнется это перемирие и когда оно закончится, — это будет решаться верховным главнокомандующим. Пока этого решения еще по конкретике не принималось», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что Москва пока не слышала реакцию Киева на предложение о перемирии на 9 Мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поручил своим представителям выяснить у США подробности инициативы о перемирии в честь Дня Победы. Он также выдвинул встречное предложение о долгосрочном прекращении огня.