Первый вопрос экономического характера, который должен решаться на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, — это отмена незаконных решений Запада по блокировке российских резервов в зарубежных банках. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Так он прокомментировал заявление входящего в состав российской делегации на переговорах министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что Путин и Трамп обязательно будут обсуждать экономические вопросы.

По словам Аксакова, первым делом решения требуют «те вопросы, которые возникли на основе незаконных решений Запада по блокировке российских резервов в зарубежных банках — европейских и американских». Депутат отметил, что эти вопросы «прямо на поверхности», поскольку возникли из-за «абсолютно незаконного решения», которое по сути являлось «покушением на собственность России».

Эти активы должны быть разблокированы, чтобы Москва «могла ими спокойно распоряжаться», подчеркнул Аксаков. Он убежден, что такое решение — в интересах Запада, который своими действиями «фактически подорвал доверие к себе» со стороны не только России, но и «других стран, которые хранили резервы в долларах и евро».

Во-вторых, продолжил глава думского комитета по финрынку, на Аляске могут обсуждаться вопросы о финансовом обслуживании взаиморасчетов между компаниями из РФ, США и других стран.

«Комиссионный сбор за финансовые расчеты с российскими организациями достаточно большой. Очевидно, эту тему надо отрегулировать, поскольку она тоже фактически незаконна. <…> Мы искали и находили другие формы взаиморасчетов, но было бы удобнее использовать те традиционные каналы и возможности, которые были раньше», — констатировал Аксаков, пояснив, что даже банки из дружественных России стран «побаиваются» вторичных санкций.

И, наконец, еще одним экономическим вопросом в повестке переговоров на Аляске могут стать новые финансовые инструменты — например, цифровые финансовые активы для взаиморасчетов, которые Россия запустила в том числе из-за санкций, считает глава думского комитета по финансовому рынку.

«Цифровой рубль на подходе для международных расчетов, криптовалюты — мы узаконили их использование в международных расчетах, но американцы тоже активно используют эти активы. Можно было бы обсудить и возможность сотрудничества в этой области», — предположил Аксаков.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила RTVI, что из экономических вопросов в ходе встречи на Аляске будут обсуждаться «какие-то такие чувствительные моменты по экспорту нефти и газа». Кроме того, считает она, на переговорах может произойти «прорыв по Арктике». По оценке депутата, в преддверии встречи царит «в целом общий настрой на снятие искусственной изоляции России».

О том, что в Анкоридже будет обсуждаться восстановление полноформатного диалога между двумя странами, включая экономическое взаимодействие, RTVI также заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его мнению, Путин и Трамп затронут «широкий спектр вопросов по восстановлению полноформатного диалога Москвы и Вашингтона, в том числе — в экономической плоскости», а также состоится «конструктивное обсуждение контуров украинского урегулирования» и «важнейшей проблематики контроля над вооружениями».