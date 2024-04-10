Эксперимент по использованию криптовалюты в международных расчетах следует запустить как можно скорее, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время встречи с депутатами Госдумы. Однако воспользоваться новым режимом смогут только крупнейшие импортеры и экспортеры, ассоциированные с голубыми фишками, выяснил RTVI. Для остальных расчеты в крипте будут по-прежнему под запретом.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина снова выступила за то, чтобы как можно быстрее запустить экспериментальный правовой режим (ЭПР) по использованию криптовалюты при внешнеэкономических расчетах. При этом внутри России цифровые активы запрещено использовать в качестве платежного средства. А финансовым учреждениям после отзыва лицензии у Qiwi-банка — претензии к нему в том числе касались переводов денег в пользу криптообменников — настоятельно рекомендовали не работать с цифровыми валютами.

Параметры экспериментального правового режима до конца не определены. До международных расчетов в крипте допустят только крупнейших импортеров и экспортеров, которые ассоциированы с голубыми фишками, рассказал RTVI Михаил Успенский, член экспертного совета Госдумы по законодательному регулированию криптовалют. Предполагаемыми участниками эксперимента могут быть крупные компании в ресурсной сфере и промышленности, полагает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

«Доступ к экспериментальному использованию криптовалют может быть предоставлен и определенным финансовым организациям, которые соответствуют требованиям Центробанка. В качестве примера — финтех-компании с сильными протоколами безопасности и прозрачностью могут получить возможность участвовать в экспериментальной программе», — уточнил он.

При расчетах, вероятнее всего, будут использовать стейблкоин, рассказал RTVI глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков (СРЗП). Это криптовалюта, курс которой привязан к какому-либо активу, например, золоту или одной из фиатных валют, для большей стабильности.

«Могу предполагать, что это все может быть вписано только в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА). По сути, речь идет о пяти площадках, через которые эти ЦФА, стейблкоины можно размещать, например, Сбербанк, Норникелевская площадка. К чему они будут привязаны, сказать достаточно сложно, но однозначно это будет, в том числе рубль, может быть, золото, что-то еще», — сообщил RTVI зампред комитета Госдумы по финрынку Иван Бабич (КПРФ).

Крипта не для всех

Виктор Достов, председатель Совета Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов (АЭД), видит некоторое противоречие в том, что расчеты в криптовалюте будут разрешены только для части игроков и только на внешнем периметре.

«Концепция отдельного регулирования для внешних расчетов в сочетании с запретом для внутренних представляется очень половинчатым шагом с очень сложным администрированием. Например, не очень понятно, как под этот закон будут подпадать принадлежащие россиянам компании-нерезиденты. Существует мировая практика регулирования обеспеченных стейблкоинов, я не вижу принципиальных сложностей к ее переносу в РФ», — сказал он RTVI. Впрочем, по мнению эксперта, любое упорядочение регулирования криптовалют в РФ можно только приветствовать, даже если оно ограничено стейблкоинами.

Законопроект, направленный на использование криптовалют во внешнеэкономических расчетах, может стать значимым катализатором для российской экономики в обход международных санкций и ограничений, полагает Ярослав Кабаков.

«При внутреннем запрете на криптовалюты такие меры, кажется, несколько противоречивы, но их цель — сделать внешнюю торговлю более гибкой для юридических лиц, сталкивающихся с затруднениями в трансграничных расчетах. Примером может служить ситуация, когда российские экспортеры и импортеры сталкиваются с проблемами в использовании традиционных банковских систем и валют из-за введенных против РФ санкций, и криптовалюты могут предложить альтернативный механизм расчетов», — сказал Кабаков.

Запрет для российских резидентов установлен только на приемку цифровой валюты в оплату товаров, работ и услуг, уточнил Успенский. Поэтому, по его словам, импортеры могут расплачиваться криптой за ввозимые товары прямо сейчас, в то время как для экспортеров поблажка может быть введена предлагаемым ЭПР.

Как это работает

«Стейблкоины — не панацея, не надо думать, что это волшебная палочка. Госдума, Минфин, ЦБ — сейчас все думают о том, как выстроить систему международных платежей. Чем больше будет разных возможностей, разных платежей, тем легче нашей стране будет рассчитываться с другими странами, получать оплату за наши товары, за наше сырье. Речь идет о расчетах, прежде всего, с дружественными странами, это способ обойти вторичные санкции в большей степени. Это будет закрытый блокчейн, который не будет виден, скажем так, недружественным странам», — сказал Бабич.

По его словам, блокировка тут менее вероятна, чем если работать по системе SWIFT, а также с другими понятными для западных стран системами.

«Мы говорим о том, что мы не используем внутри страны инфраструктуру для платежей, то есть, условный биткоин мы можем продавать там, на внешних площадках, потом они будут обменены либо на рубли, либо на некие стейблкоины, выпущенные у нас, внутри страны, либо внутри дружественных стран. Но к нам будет попадать уже обычная, привязанная к рублю валюта, либо сам рубль», — сказал он.

В связке с законопроектом о криптовалюте пойдет законопроект о майнинге, добавил Бабич. По его словам, сейчас власти «закрывают глаза на этот вид деятельности, но давно пора уже принять закон, сделать так, чтобы эта деятельность имела ОКВЭД».

Какие риски

«Думаю, эксперимент продлится пару лет, а дальше станет понятно, как работает, несет ли риски для нашей финансовой системы, насколько добросовестно работают те, кто будет включен в эксперимент», — сказал Анатолий Аксаков.

Среди уже понятных рисков опрошенные RTVI эксперты называют непрозрачность системы, проблемы с отчетностью, блокировки активов и возможные санкции.

Отмывание денег и терроризм

Отчитываться о торговле криптовалютами трудно из-за их децентрализованной природы и отсутствия единого регулирования, говорит Кабаков. Впрочем, как правило, ЭПР предполагает упрощение отчетности, указывает Успенский.

Криптовалюты используются не только в спекулятивных сделках, но и для финансирования экстремизма, терроризма и киберпреступности — такой аргумент против “легализации” криптовалюты и майнинга приводили представители правоохранительных органов и силовых структур.

Не только депутаты Госдумы, но и тот же Минфин предпринимал несколько попыток внесения поправок в сфере регулирования криптовалюты и майнинга. Однако они “зависали” на разных этапах в том числе и из-за дискуссий по безопасности. Зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный (“Единая Россия”) в беседе с RTVI выразился осторожно: “Мир меняется и меняются правила игры и меняются взаиморасчеты”.

“Вопросы лежат в плоскости обеспечения безопасности, и только при условии, что они будут максимально выверены, риски спрогнозированы, и мы будем понимать, как мы можем максимально минимизировать возможные угрозы на этот счет, то тогда будет принято решение”, — подчеркнул он.

Санкции и блокировки

Экспериментальный правовой режим — это первый большой шаг к последующему разрешению расчетов в криптовалюте в России, полагает Елизавета Лобутева, юрист Digital & Analogue Partners. Однако, стоит отметить, что эти шаги имеют смысл, если будет разрешено использовать всем хорошо известные криптовалюты и стейблкоины, уточнила она.

«У них есть ликвидность и иностранные контрагенты будут в них заинтересованы. Если речь идет о “российских” криптовалютах, то, во-первых, таких еще не существует, так как в России не урегулирован выпуск цифровой валюты (не путать с ЦФА), то есть не будет ликвидности. Во-вторых, для иностранных контрагентов будут высоки санкционные риски», — пояснила Лобутева.

Высокими будут и риски полностью потерять активы, полагает Успенский. «Самый частый используемый стейблкоин — это tether (USDT), токен, привязанный к доллару США в пропорции 1 к 1. Однако не стоит забывать, что компания Tether — это централизованный оператор смарт-контракта, которая не только может заморозить, но и сжечь стейблкоины неугодных», — уточнил он.

Впрочем, такой стейблкоин не обязательно может быть привязан к доллару, полагают опрошенные RTVI эксперты. В качестве альтернативы фиату они называют золото.

О том, что возможны риски блокировки — аналогичные тем, с которыми столкнулся Binance, говорит Кабаков. Впрочем, в ситуации с Binance и другими крупными криптобиржами имело место либо давление на них западных регуляторов, либо компании самостоятельно решили не работать с Россией из-за репутационных рисков, говорит Лобутева.

В случае с криптокошельками, есть два решения, указала Лобутева: — пользоваться децентрализованными криптокошельками; — пользоваться криптокошельками провайдеров из дружественных с Россией стран.

«В первом случае децентрализованные криптокошельки не требуют верификации, что означает высокие AML-риски при прохождении комплаенса (риски подозрения в осуществлении незаконной деятельности, в том числе в отмывании денежных средств, полученных преступным путем). Такой способ не рекомендуется для ведения честного и прозрачного бизнеса», — уточнила она.

Во втором случае, так как на данный момент в России нет провайдеров криптокошельков, бизнес может использовать лицензированные сервисы дружественных стран, например, Беларуси, подытожила Лобутева. По ее словам, в Парке Высоких Технологий в Минске есть различные сервисы, которые сотрудничают с российским бизнесом, при условии, что он не находится в санкционным списке.

Между тем в профильной рабочей группе Госдумы по вопросам легализации майнинга криптовалюты и обращения с ней пока о готовящемся законопроекте не слышали. В беседе с RTVI член рабочей группы, в целом, был настроен скептически и снова повторил, что “в правительстве пока нет консолидированной позиции”. “Мы давненько не заседали, пусть внесут законопроект — посмотрим”, — добавил он.