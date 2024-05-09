Экс-командующий Объединенной группировкой войск в зоне военной операции на Украине генерал армии Сергей Суровикин не возвращался в страну, вопреки многочисленным сообщениям телеграм-каналов об этом. Видео, якобы запечатлевшее его в самолете на пути в Россию, было снято около полугода назад, сообщило Ura.ru. Что известно о местонахождении Суровикина — в материале RTVI.

Неназванный источник из окружения Суровикина сообщил уральскому изданию, что генерал находится в Африке. Публикация сопровождается фотографией мужчины, похожего на Суровикина, на фоне скалистого ущелья. «Одно из недавно сделанных фото Сергея Суровикина», — гласит подпись к снимку, который телеграм-каналы, впрочем, выкладывали еще в конце апреля.

«Суровикин пока остается в Африке. Там французов распугивает», — подтверждает политолог Сергей Марков.

Видезапись с Суровикиным на борту самолета распространили околовоенные каналы, такие как «Два майора» и Colonelcassad. «С богом. Дай бог всем удачи», — сказал генерал в кадре, помахав рукой.

Военкор Владимир Романов 6 мая утверждал, что после инаугурации избранного на новый срок президента России Суровикин якобы возглавит Генштаб, а должность министра обороны займет губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Когда летом 2023 года Суровикин перестал появляться на публике, несколько ресурсов сообщили о его возможном задержании или даже аресте. «Исчезновению» генерала предшествовал так называемый «марш справедливости» Евгения Пригожина, которого Суровикин убеждал остановиться и вернуться на исходные позиции.

В конце августа 2023 года российские журналисты, телеграм-каналы и СМИ сообщили, что Суровикин отстранен от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России. РБК отмечал, что после этого Суровикин перестал быть и заместителем командующего операцией на Украине. Эту должность он занял в январе 2023 года, когда начальник Генштаба Валерий Герасимов сменил его на посту главы Объединенной группировки войск.

В сентябре «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в окружении военачальника сообщал, что Суровикин ездил в Алжир с делегацией Минобороны. Собеседник издания утверждал, что к генералу «сохраняется доверие на самом высоком уровне» и его могут назначить на «должность, которая будет иметь отношение к работе на восточном направлении».

«Служу отечеству в Алжире»

В начале октября 2023 года Суровикин с семьей посетил храм в Подмосковье. Журналисты заметили его и попытались выяснить, где он теперь служит. «Служу отечеству. Больше никаких комментариев», — сказал тогда генерал, в категорической форме отказавшись от дальнейшего общения.

В феврале 2024 года в Telegram появился фейковый канал Суровикина, в котором от имени генерала было опубликовано обещание «рассказать и показать» то, что он якобы «скрывал месяцами». Провоенный телеграм-канал «Рыбарь» тогда заверял, что на самом деле Суровикин, «как и прежде, находится в Алжире, из списков ВС РФ не исключен, званий не лишен, занимается выполнением задач по африканскому направлению на благо ГУ ГШ и “Африканского корпуса”».

Каналу «Два майора» удалось через знакомых связаться с помощниками Суровикина, которые предоставили комментарий генерала. «Ведение телеграм-канала якобы от моего лица — абсолютная провокация. Телеграм-канал не веду. Служу Отечеству в Алжире. Остальное без комментариев», — передал Суровикин.

«Тоскливый вой США и ЕС»

Военкор Сергей Колясников (Zergulio) в конце апреля комментировал «очередную порцию домыслов про Суровикина», заявляя, что никакой информации о возможном возвращении генерала из Африки нет. По его словам, Суровикин выполняет задачи «в Чаде, Ливии и Тунисе, в Сахаре, на границе с Мали в районе Азавада, в горах Атлас и т.д.», при этом «тоскливый вой США и ЕС» свидетельствует, что у него «все идет как надо».

Военкор иронизировал, что вернуть Суровикина в Россию может только Путин, который «предварительно консультироваться с анонимными телеграм-каналами не будет».

Источник телеграм-канала Brief утверждает, что у Суровикина нет возможности вернуться в Россию, поскольку якобы «одним из условий его освобождения из-под “стражи” было его согласие оставаться за пределами страны до конца СВО». По словам неназванного собеседника канала, слухи о возвращении генерала являются «очередным витком внутриэлитной борьбы на фоне предстоящих кадровых перестановок».