Банк России перенесет массовое внедрение цифрового рубля, ранее запланированное на 1 июля 2025 года, на более поздний срок, дату определят позже. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина во время ежегодной встречи с руководством ЦБ, организованной Ассоциацией российских банков.

Пилотное внедрение цифровых рублей проходит успешно, на сегодняшний день в нем участвует 15 банков. В эксперименте принимают участие около 1700 граждан и порядка 30 компаний, добавила глава регулятора.

«Мы перейдем к массовому внедрению цифрового рубля несколько позже, чем первоначально планировалось. Новую дату массового запуска мы сможем назвать позже», — сказала Набиуллина.

Она отметила, что регулятор получает от отрасли вопросы об объемах необходимых доработок и запросы о сдвиге сроков широкого внедрения цифрового рубля. «Мы к ним относимся очень внимательно, потому что наша задача, чтобы цифровой рубль был востребован и вызывал доверие граждан и бизнеса», — заверила глава ЦБ.

Как сообщал «Интерфакс», некоторые крупные банки, которые были обязаны с 1 июля 2025 года начать проведение операций с цифровыми рублями, рискуют не уложиться в срок. Причина в «продолжающейся доработке нормативной базы, а также самой платформы», пишет агентство.

Речь идет о законопроекте, предусматривающем распространение на операции с цифровым рублем требований федерального закона N115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ). Госдума принята этот законопроект в первом чтении в октябре 2024 года.

В январе 2025 года представитель Сбербанка рассказал РБК, что внедрение цифрового рубля будет означать дополнительные расходы для банков и магазинов на десятки миллиардов рублей и необходимость IT-разработок для интеграции нового функционала. Реалистичнее перенести запуск на более поздний срок — после 2026 года, объяснил представитель «Сбера».

Что такое цифровой рубль

Цифровой рубль — это третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к наличным и безналичным денежным средствам. Новая форма национальной валюты представляет собой электронную запись в базе данных ЦБ.

Коммерческие банки будут выполнять роль посредников между регулятором и клиентами при проведении операций с цифровыми рублями. Согласно планам ЦБ, 1 июля 2025 года крупнейшие банки должны будут открывать и пополнять счета цифрового рубля, а также проводить платежи с их помощью.

Работу над разработкой прототипа платформы цифрового рубля Банк России начал в 2021 году. Первое тестирование платформы ЦБ провел в феврале 2022 года. Тогда к ней подключились три банка из пилотной группы — какие именно, регулятор не уточнил. В то же время о первом успешном тестировании перевода цифровых рублей между клиентами сообщили ВТБ и ПСБ.

В августе 2023 года Банк России утвердил тарифы по операциям с цифровым рублем, а также логотип для него. Призванные «обеспечить максимальную доступность» тарифы по операциям с национальной цифровой валютой вступили в силу с 1 января 2025 года.