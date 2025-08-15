Нельзя говорить, что на переговорах президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске гарантированно произойдет серьезный прорыв, — но намеки на подвижки есть и, «по крайней мере, стороны надеются на что-то подобное и к этому стремятся», заявил RTVI директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин.

Он напомнил, что еще после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву «мы увидели некие изменения в американской позиции» и «некий новый уровень» взаимопонимания, сделавший возможной саму встречу на высшем уровне.

«Кроме того, мы видим, что в составе делегаций обеих сторон присутствуют представители финансово-экономического блока — с российской стороны, там вице-премьер [и глава Минфина РФ Антон] Силуанов и с американской [министр финансов США Скотт] Бессент. Это означает, что в какой-то степени может затрагиваться санкционная проблематика», — поделился мыслями эксперт.

Изменения в американской позиции, по его словам, обозначились еще и в связи с провалом стратегии санкционного давления на Россию «при помощи угроз введения тарифов против покупателей российской нефти».

«Мы видели, что как Китай, так и Индия отвергли эти требования, а поскольку они их отвергли, вся затея просто теряла смысл. Без Китая и Индии, если они продолжают покупать российскую нефть, любые дальнейшие меры просто бесполезны», — пояснил Кашин.

По словам политолога у США есть «определенный потенциал дальнейшего наращивания санкционного давления», но он ограничен, поскольку новые санкции создают для России проблемы на два-три месяца, максимум — на полгода, но потом «эти трудности преодолеваются, и торговля продолжает расти».

«Мы это видели в прошлом году на примере мер еще администрации Байдена в отношении российско-китайской торговли. Им удалось нанести довольно серьезный удар весной 2024 года, потом торговля нормализовалась. Она уже, конечно, не росла теми темпами, что раньше, но и не падала«, — констатировал Кашин.

На способность России обеспечивать потребности специальной военной операции (СВО) на Украине санкции тоже не повлияли, добавил эксперт. Поэтому, по его словам, даже если США решат ввести какие-то новые ограничения, то максимум спровоцируют «отдельные приступы паники на рынке», но не добьются никакого стратегического эффекта.

«Они прекрасно это понимают и поэтому после последней попытки уже начали менять свою позицию и договариваться», — подытожил политолог.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева ранее заявила RTVI, что на Аляске будут обсуждаться «какие-то такие чувствительные моменты по экспорту нефти и газа» и может произойти «прорыв по Арктике». По мнению депутата, в преддверии встречи царит «в целом общий настрой на снятие искусственной изоляции России».

Глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков назвал главным экономическим вопросом, который должен обсуждаться на переговорах, разблокировку замороженных российских активов в зарубежных банках и отмену других незаконных решений Запада — в частности, запрета на расчеты с российскими банками. Депутат подчеркнул, что Россия разработала альтернативные способы расчетов, но терпит убытки на комиссиях, которые берут за эти операции иностранные банки.