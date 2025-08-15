Президент США Дональд Трамп отправился с авиабазы Эндрюс на Аляску для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Как передает Sky News, перед вылетом глава Белого дома не стал отвечать на вопросы журналистов.

Уже находясь на борту самолета Трамп заявил, что Россию ждут «тяжелые экономические последствия», если саммит на Аляске не принесет прогресса в украинском вопросе.

Американский лидер также отметил, что намерен затронуть в переговорах с Путиным тему территориального урегулирования, но подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу должно остаться за Украиной.

«Их [территориальные вопросы] будем обсуждать, но я должен позволить Украине принять решение, и я думаю, что они примут правильное решение, но я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь для того, чтобы усадить их за стол переговоров», — сказал Трамп.

Вместе с тем глава Белого дома выразил надежду на то, что из саммита на Аляске «что-то выйдет».

В состав американской делегации вошли госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Лютник, глава Минфина Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и другие официальные лица.

Российскую делегацию на переговорах представят министр финансов Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов и министр иностранных дел Сергей Лавров. Также в состав вошли помощники президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и по вопросам внешней политики Кирилл Дмитриев и Юрий Ушаков.

Переговоры Путина и Трампа, первые за шесть лет, пройдут 15 августа в Анкоридже (Аляска) на территории объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон.

Начало встречи президентов, на которой будет обсуждаться конфликт на Украине, запланировано на 22:30 мск. По данным NBC, ссылающейся на источники в администрации Белого дома, американский президент намерен лично встретить Владимира Путина при его прилете на Аляску.

Путин впервые за десять лет посещает США — до этого он был в Нью-Йорке в 2015 году для участия в 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Последний раз российский и американский лидеры встречались на саммите в Хельсинки в 2018 году.