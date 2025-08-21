Президент России Владимир Путин готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает «Ъ».

Лавров отметил, когда встанет вопрос о подписании договоренностей, следует решить вопрос с легитимностью украинского президента.

«Наш президент неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе, и с господином Зеленским,— при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации. И, конечно, при понимании, что когда и если, — надеюсь, когда — дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая подписывает эти договоренности с украинской стороны»,— сказал министр.

Также Лавров отметил, что Зеленский в стиле трюков «Квартала 95» пытается подменить серьезную работу по урегулированию кризиса простой риторикой о возможной встрече с президентом России. Министр напомнил, что президент Украины долго заявлял, что никогда не будет с Путиным вести переговоры и не отменил указ, которым прямо запрещается вести переговоры с российским лидером.

«И явно вот такая его активность на предмет организации саммита с российским руководителем имеет цель показать свою якобы конструктивную нацеленность на процесс урегулирования, а на самом деле просто подменить серьезную, тяжелую, трудную работу по согласованию принципов устойчивого разрешения кризиса такими вот эффектами в стиле КВН, в стиле „Квартал 95“ и прочих трюков», — отметил министр иностранных дел.

Накануне Лавров заявил, что Россия согласна на переговоры любого формата, но перед проведением встреч на высшем уровне требуется тщательная подготовка на каждой из «предшествующих ступеней». В противном случае, пояснил глава ведомства, саммит станет не «точкой в переговорах», которые Россия готова продолжать, а спровоцирует «ухудшение ситуации».

18 августа президент США Дональд Трамп провел переговоры с Зеленским и лидерами стран ЕС, после чего позвонил Путину. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что оба лидера высказались за продолжение прямых консультаций между Москвой и Киевом.