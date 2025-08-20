Россия предложила Украине повысить уровень глав делегаций с обеих сторон на переговорах, чтобы обсуждать и политические вопросы урегулирования конфликта, а также организовать онлайн-работу в трех группах — но на это Киев пока не ответил. С такими заявлениями выступил на состоявшейся 20 августа пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам главы российской дипломатии, предложение «подумать о том, чтобы повысить» уровень глав делегаций, выдвинул президент РФ Владимир Путин по итогам своего телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.

Лавров отметил, что эта инициатива вписывается в концепцию обсуждения политических аспектов урегулирования, которым можно будет посвятить отдельный блок в рамках переговорного процесса — наряду с военными и гуманитарными вопросами.

По словам главы МИД РФ, Россия согласна на переговоры любого формата, но перед проведением встреч на высшем уровне требуется тщательная подготовка на каждой из «предшествующих ступеней». В противном случае, дал понять Лавров, саммит станет не «точкой в переговорах», которые Москва готова продолжать, а спровоцирует «ухудшение ситуации».

Кроме того, принципиальным условием продолжения переговорного процесса для России министр назвал честный подход. Он напомнил, что Путин неоднократно настаивал на «честной работе» — без попыток европейских лидеров «вновь затянуть» США в «агрессивную, воинственную кампанию» поддержки Украины как инструмента сдерживания РФ и ведения войны против «нашей страны, против всего русского».

По словам Лаврова, на последней встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле Москва предложила сформировать три рабочих переговорных группы — по гуманитарным, военным и политическим вопросам, чтобы конкретизировать рассмотрение пунктов повестки. «Вот до сих пор пока от Украины ответа не последовало», — посетовал глава МИД РФ.

Он выразил надежду на то, что президент США Дональд Трамп, который позитивно отнесся к идее трех диалоговых групп, повлияет на решение этого вопроса Киевом — «доведет и разъяснит ее киевским представителям», чтобы добиться от них реакции.

«Это стало бы важным шагом по повышению уровня переговоров, по повышению степени конкретности и по приближению к рассмотрению ключевых вопросов, которые требуется решить для устойчивого урегулирования», — уверен Лавров.

Что касается вовлечения европейских лидеров в переговорный процесс, то оно представляется невозможным из-за их «неуклюжих и неэтичных попыток» повлиять на позицию Трампа и «достаточно агрессивного нагнетания обстановки», считает глава МИД России. Все это, отметил он, было продемонстрировано представителями ЕС на состоявшейся в понедельник в Белом доме встрече президента США с Владимиром Зеленским.

Кроме того, Лавров дал понять, что Евросоюз не предпринял конструктивных дипломатических шагов для урегулирования российско-украинского конфликта.

«Мы пока видим только достаточно агрессивное нагнетание обстановки, достаточно неуклюжие и в общем-то такие неэтичные попытки изменить позицию администрации Трампа и лично президента Соединенных Штатов», — добавил российский министр.

Информагентство Reuters также приводит заявление Лаврова о том, что все попытки решить связанные с Украиной вопросы безопасности без участия Москвы — это «утопия и путь в никуда», и страны Запада это прекрасно понимают. «Мы не можем согласиться с тем, что сейчас предлагается решать вопросы безопасности, коллективной безопасности, без Российской Федерации. Это не получится», — заявил глава МИД РФ.

Напомним, после переговоров с Путиным на Аляске Трамп объявил о подготовке скорой встречи российского президента с украинским лидером. Впоследствии стало известно, что Путин предложил Зеленскому приехать в Москву, но тот отказался. СМИ пишут, что в качестве возможного места проведения переговоров рассматривается венгерская столица Будапешт.