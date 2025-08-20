Италия выступила с инициативой о создании для Украины международного оборонного союза по типу Североатлантического альянса, но с существенно ограниченными обязательствами участников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в европейских политических кругах.

По данным агентства, предложение, озвученное итальянским премьер-министром Джорджой Мелани, не предусматривает предоставления Украине статуса полноправного члена НАТО, однако формирует институциональный механизм оказания коллективной поддержки, аналогичный по принципам действия 5-й статьи устава блока о взаимной обороне.

Согласно предложенному плану, европейские союзники Украины берут на себя обязательство в срочном порядке — в течение 24 часов — определять меры ответного характера в случае агрессии против страны. В перечень рассматриваемых вариантов входят военные поставки, финансовая помощь, укрепление украинских войск и санкции против России. Агентство охарактеризовало такой формат как “НАТО-лайт”. Предполагается ли при этом отправка войск отдельных европейских стран на территорию Украины, пока не ясно.

Дискуссия вокруг такого формата активизировалась после того, как президент США Дональд Трамп выразил готовность поддержать предоставление Украине гарантий безопасности, исключив при этом возможность направления американских военных контингентов на ее территорию.

Премьер-министр Италии, позиционируя себя как посредника между Вашингтоном и Брюсселем, стремится сохранить единство западной коалиции и обеспечить устойчивость поддержки Киева на фоне возможных изменений в американской политике, отмечает Bloomberg.

Согласно публикации The New York Times (NYT), украинская сторона воспринимает как излишне расплывчатое предложение европейских лидеров о предоставлении гарантий безопасности по модели 5-й статьи устава НАТО. Заместитель председателя профильного комитета Верховной Рады Егор Чернев в комментарии изданию указал, что текущие формулировки требуют существенной конкретизации и юридической доработки для создания реально работающего механизма защиты.

По данным NYT, представители Украины заявляют, что лишь полноценный оборонительный альянс, обязывающий союзников к военной защите страны, способен стать реальным сдерживающим фактором для России при отсутствии членства в НАТО. По мнению Киева, такие гарантии должны предусматривать не только финансовую и военно-техническую поддержку, составляющую текущую основу западной помощи, но и включать обязательства по развертыванию войск на территории Украины.

При этом в МИД России подчеркивают, что Москва категорически отвергает любые варианты размещения на территории Украины воинских контингентов стран НАТО, поскольку подобные действия создают прямую угрозу неконтролируемой эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями.