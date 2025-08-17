Президент России Владимир Путин перед началом российско-американских переговоров на Аляске назвал министра иностранных дел Сергея Лаврова «империалистом». Кадры с соответствующей репликой главы государства опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

На опубликованном видео запечатлена обстановка в пресс-центре перед началом саммита. В ролике можно увидеть непосредственных участников переговоров: Путина, Лаврова и помощника российского лидера Юрия Ушакова, а также президента США Дональда Трампа, госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа. Они рассаживаются и непринужденно общаются.

В ожидании начала переговоров Рубио заявляет, что ему «нравится рубашка» Лаврова. Путин реагирует на эту реплику словами: «Это намек? Он вам подарит!»

После этого Лавров объяснил, что Рубио, вероятно, имел в виду не рубашку, а его свитер с надписью «СССР», в котором он прибыл на Аляску.

«Империалист», — в шутку сказал Путин американскому госсекретарю, указывая при этом на главу МИД.

В белом свитере с черной надписью «СССР» Лавров приехал на заселение в отель в Анкоридже, где размещелась российская делегация. Соответствующие фотографии и видео широко распространились в соцсетях.

Речь идет о свитере от челябинского бренда одежды Selsovet, который на сайте самой компании называется «Свитер-легенда СССР» и предлагается в нескольких цветовых вариантах (красном, белом и сером) по цене от 9 до 11 тыс. рублей.

Представители Selsovet рассказали изданию «Подъем», что свитер был передан Лаврову около двух месяцев назад. По словам основательницы бренда Екатерины Варлаковой, в 2025 году МИД России закупил мужские и женские модели «свитера-легенды», но сотрудники компании не знали, что один из них предназначался для главы ведомства.

«Это большая честь для нас. Мы давно на рынке, мы очень давно продвигали ретро-тему, СССР. Для нас это продукт-гордость», — сказала Варлакова.

После того, как в соцсетях распространились фото и видео с Лавровым на Аляске, свитер челябинского бренда раскупили. В день проведения переговоров его можно было купить только по предзаказу.

В беседе с «Газетой.ру» Варлакова допустила, что после российско-американского саммита в линейке бренда может появиться новая модель свитера в честь встречи на Аляске — с надписью «США» или «США — Россия».

Немецкие СМИ расценили появление Лаврова в свитере с надписью «СССР» как «заявление о том, что «Украина принадлежит России» и как подтверждение того, что Путин «мечтает о Советском Союзе 2.0». Британский таблоид Daily Mail писал, что внешний вид главы МИД на Аляске «вызвал ярость украинцев», а телеканал Sky News назвал «свитер-легенду» исторической отсылкой к холодной войне.