70 лет назад, в 1955 году, был создан военный альянс СССР и социалистических стран Восточной Европы — Организация Варшавского договора (ОВД, Варшавский пакт, «восточное НАТО»). Об отказе Советскому Союзу в членстве в НАТО после смерти Сталина, о планах Москвы привлечь своих союзников к войне в Афганистане и дойти до Ла-Манша RTVI рассказывает независимый военный эксперт Александр Храмчихин.

Наш ответ НАТО

Организация Варшавского договора была ответом на создание НАТО в 1949 году, но появилась лишь спустя шесть лет. Сначала Советский Союз хотел тоже вступить в Североатлантический альянс, и 31 марта 1954 года даже подал официальную заявку об этом. Сейчас трудно сказать, было ли это серьезным намерением или исключительно пропагандистским ходом. Подозреваю, что и тем и тем одновременно.

В соответствующей ноте, направленной советским правительством в адрес правительств США, Великобритании и Франции, отмечалось:

«Совершенно очевидно, что „Организация Северо-атлантического договора“ могла бы при соответствующих условиях утратить свой агрессивный характер в том случае, если бы ее участниками стали все великие державы, входившие в антигитлеровскую коалицию. В соответствии с этим, руководствуясь неизменными принципами своей миролюбивой внешней политики и стремясь к уменьшению напряженности в международных отношениях, Советское Правительство выражает готовность рассмотреть совместно с заинтересованными правительствами вопрос об участии СССР в Северо-атлантическом договоре.

Поскольку Правительство США, а также Правительства Англии и Франции заявляют о своем стремлении к ослаблению международной напряженности и к укреплению мира, то можно было бы ожидать, что они положительно отнесутся к тому, чтобы были приняты меры в целях обеспечения такого положения, при котором Северо-атлантический договор приобрел бы действительно оборонительный характер и создались бы условия, исключающие возможность вовлечения той или иной части Германии в военные группировки. В этом случае „Организация Северо-атлантического договора“ перестала бы быть замкнутой военной группировкой государств, была бы открыта для присоединения других европейских стран, что, наряду с созданием эффективной системы коллективной безопасности в Европе, имело бы важнейшее значение для укрепления всеобщего мира».

Разумеется, западные державы сразу ответили категорическим отказом, что дало Москве повод приступить к созданию аналогичного военного блока, особенно после принятия принципиального решения о членстве в НАТО Западной Германии. Как известно, ФРГ вошла в состав альянса за несколько дней до подписания Варшавского договора.

То, что местом подписания пакта стала польская столица Варшава, а не Москва, тоже имело свое объяснение.

Этим Советский Союз хотел подчеркнуть два важных обстоятельства. Во-первых, равноправный характер отношений внутри нового военного блока, хотя на самом деле все всё понимали. Во-вторых, специфическую роль во Второй мировой войне Польши, которую СССР в 1939 году поделил с Германией по пакту Молотова-Риббентропа, а Великобритания и Франция совершенно откровенно предали, когда Гитлер напал на нее в сентябре 1939 года.

Да, западные державы после этого формально объявили войну нацистской Германии, но на самом деле ничего не сделали для спасения своего главного союзника в Восточной Европе. Хотя не будем забывать, что осенью 1938 года сама Польша вместе с Германией участвовала в разделе Чехословакии.

От Дуная до Пянджа

Лучшим союзником СССР из всех членов Организации Варшавского договора традиционно считалась ГДР. Она имела самую боеспособную армию во всем блоке, не считая советской, а вооруженные силы Польши и Чехословакии были самыми многочисленными.

Что характерно, Национальная народная армия ГДР (фольксармее) была бо́льшим наследником германских военных традиций, чем вооруженные силы ФРГ (бундесвер). Это касалось не только печатного шага и воинских уставов, восходящих еще к прусской армии, но и внутреннего устройства вооруженных сил, в которых сохранялись беспрекословная дисциплина и жесткая иерархия.

Единственной совместной боевой операцией Организации Варшавского договора стала операция «Дунай» — ввод войск стран-участников блока на территорию Чехословакии в августе 1968 года. Если снова вспомнить про армию ГДР, то есть свидетельства, что при подавлении сопротивления чехов во время этой интервенции именно немецкие военные вели себя максимально жестко и беспощадно. Но тут сложно разобраться, где правда, а где мифология.

Когда в декабре 1979 года советские войска вошли в Афганистан, в Москве задумывались о том, чтобы хотя бы на символическом уровне привлечь к этой операции «ограниченные воинские контингенты» других стран-участников Варшавского договора. Некоторые советские союзники по организации (например, та же ГДР) были совсем не против этого, чтобы приобрести хоть какой-то боевой опыт.

Но потом советское руководство решило от этой затеи отказаться. Возможно, это случилось под влиянием событий в Польше в начале 1980-х годах, которая имела все шансы повторить участь Чехословакии. Но могло быть и так, что советское руководство, исходя из опыта общения с афганскими союзниками, опасалось того, что от необходимости координировать свои действия еще и с военными из Восточной Европы станет только хуже.

Боевой потенциал ОВД

Войска стран Варшавского договора в случае необходимости вполне могли дойти до Ла-Манша. По своему боевому потенциалу обычных сил они имели значительное преимущество перед войсками НАТО. Другой вопрос, насколько надежны были войска Варшавского договора в политическом смысле.

Это всегда проверяется на практике, в реальной боевой обстановке.

Кстати, те же самые вопросы о политической надежности касались и вооруженных сил некоторых европейских стран, входящих в НАТО. Но здесь мы неизбежно вступаем на зыбкую почву предположений и домыслов.

Но если даже теоретически допустить возможный конфликт между странами Варшавского договора и Североатлантического альянса с применением ядерного оружия (даже тактического), то трудно сказать, что бы из этого получилось. Если бы даже каким-то образом Советский Союз и Соединенные Штаты не вышли на обмен ударами стратегического ядерного оружия, то по крайней мере от Европы, скорее всего, не осталось бы более или менее ничего. Поэтому в таком случае и выходить было бы некуда, так как по обе стороны Ла-Манша дымилась бы одни радиоактивные руины.

Сравнение ОВД и НАТО

Очевидно, что СССР и другие участники Варшавского договора имели оборонительную стратегию и не собирались нападать первыми. По крайней мере, об этом можно с уверенностью говорить касательно брежневской эпохи. То, что СССР тогда декларировал борьбу за мир во всем мире, было не только пропагандистской риторикой, но и в значительной степени реальным содержанием советской внешней политики.

К этому времени началась внутренняя деградация советского режима.

Поэтому к внешней экспансии или к какой-нибудь серьезной наступательной войне он уже не был готов, не говоря уже про остальные страны Варшавского договора. Конечно, можно еще утверждать, что этим странам социализм был навязан Советским Союзом, поэтому они и в военный союз с ним вступили поневоле, но это всё уже тоже относится к сфере пропагандистской риторики.

Некоторые исследователи считают главным отличием Организации Варшавского договора от Североатлантического альянса сам характер этих объединений. Имеется в виду, что НАТО была и остается военно-политическим союзом, а «восточное НАТО» — сугубо военным блоком. Но непонятно, где проходит граница между войной и политикой. Никто не отрицает, что НАТО создавалась в первую очередь с военными целями, а Варшавский пакт был ему противовесом. Соответственно, я не вижу между ними каких-либо принципиальных отличий.

Я бы здесь выделил главное отличие. НАТО себя тоже считала и до сих пор считает сугубо оборонительным блоком, но она в лучших традициях американской военной мысли всегда очень сильно опиралась на авиацию. А у нас, соответственно, гораздо сильнее, чем у них, были наземная ПВО и сухопутные войска, особенно бронетехника.

А вот совокупный военный флот стран НАТО всегда на голову превосходил наш, особенно надводный, потому что флоты других стран Варшавского договора — ГДР, Польши, Румынии, Болгарии и Албании (до 1968 года) — были символическими величинами. Например, Румыния, которая внутри социалистического лагеря всегда выступала в роли диссидента, при Чаушеску пыталась самостоятельно что-то на Черном море строить, но это было довольно смешно.

Что осталось от Варшавского договора

Роспуск Организации Варшавского договора в 1991 году был предопределен крахом коммунистических режимов в странах Восточной Европы.

Деградация советской системы в конечном итоге привела к ее полному распаду.

Советского Союза больше уже нет, а со временем все остальные участники Варшавского пакта в полном составе вошли в Североатлантический альянс.

Считать нынешнюю Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ), объединяющую Россию с некоторыми другими постсоветскими странами, каким-либо символическим преемником Организации Варшавского договора совершенно некорректно. Мы, конечно, так не узнали подлинный боевой потенциал «восточного НАТО» (и слава богу), но точно можно сказать, что аморфная и бессильная ОДКБ не способна ни на что. Если говорить о материальном наследии Организации Варшавского договора, то после нее в восточноевропейских странах НАТО, когда-то входивших в ее состав, до сих пор осталось очень много советского вооружения, которое они теперь поставляют на Украину.

