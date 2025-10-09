Президент США Дональд Трамп не может решить — передавать Украине крылатые ракеты «Томагавк» (Tomahawk) или нет. К каким последствиям приведет его выбор, сумеет ли Трамп примирить Россию с Украиной и достоин ли он Нобелевской премии мира, RTVI рассказывает доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Валерий Гарбузов.

Хотел ли Трамп помирить Россию и Украину за сутки

У Трампа очень специфическая психология и хаотичное мышление. Такова особенность его личности — давать заведомо невыполнимые обещания, будь то присоединение Канады с Гренландией или разрешение российско-украинского конфликта. Как правило, он сначала говорит что-то громкое, а потом внезапно исчезает из общеполитической дискуссии.

У нынешнего американского президента в голове хаос, и видно, что он не очень глубоко погружен в украинскую проблематику. Сначала он обвинял во всем Зеленского, потом — Европу, а теперь переключился на Путина. Все уже давно привыкли, что Трамп слишком часто меняет свое мнение.

Поэтому никто даже и не ожидал, что ему удастся быстро решить украинскую проблему. Например, я считаю, что уж ему-то точно не удастся с ней справиться, потому что тут всё зависит от непосредственных участников этого конфликта.

Мы видим, что давление Трампа на кого-либо ничего не сто́ит.

И европейцы, и Зеленский, и Путин в открытую ему не перечат, но на самом деле всё делают по-своему.

Если сравнивать стратегию Трампа в отношении российско-украинского конфликта с политикой Байдена, то ни одна из этих линий не была успешной. Хотя по большому счету курс Байдена в отношении России с раскручиванием против нее санкционной спирали был продолжением политики Трампа. Именно он во время своего первого срока ввел многочисленные санкции против России и одобрил поставки американского оружия на Украину.

Но стратегия на полную изоляцию России оказалось неэффективной. Время идет, конфликт разгорается всё сильнее, с обеих сторон продолжают гибнуть люди, а санкции ни к чему не привели. Это неудивительно, так как наша страна еще с советских времен имеет большой опыт существования за крепостными стенами — ведь СССР представлял собой осажденную крепость. И в таком виде он существовал достаточно долго, хотя на Западе многие надеялись, что автаркия быстро погубит это государство.

Трамп как аномалия

Не следует всерьез относиться и к словам Трампа, назвавшего недавно Россию бумажным тигром. Сегодня он скажет одно, а завтра — ровно противоположное. Сначала нынешний президент США может угрожать Путину всеми карами небесными, а потом вдруг начнет его хвалить. Образно говоря, Трамп любит нажимать на разные педали, чтобы машина поехала в нужном направлении, хотя от подобных метаний в разные стороны она скорее развалится.

Дональд Трамп — это очень специфический президент США. Он представляет собой аномалию в американской политической системе. Это уникальный человек, про которого потом напишут множество книг (одна из них вскоре выйдет в Институте США и Канады РАН). До сих пор у политиков такого уровня в Соединенных Штатах не было принято действовать так, как поступает он — делать противоречивые заявления, публично хамить союзникам и вообще вести себя развязно.

Дональд Трамп — это мастер манипулирования общественным сознанием и великий мобилизатор электоральных масс. Ему не только удалось сплотить всю республиканскую консервативную массу, но и оторвать у демократов определенный сегмент избирателей, что до него мало кому удавалось.

Появление Трампа и его феноменальный успех свидетельствует о кризисе и застое политической системы США.

Особенно это касается Республиканской партии, которая не менялась десятилетиями. Если демократы при Клинтоне прошли через реформирование и время от времени меняли свои взгляды и позиции, то республиканцы очень долго ехали на старых консервативных принципах, опираясь на свой прежний неизменный электорат. Нежелание меняться и идти в ногу со временем и вынесло наверх популиста Трампа, который постепенно полностью подмял под себя Республиканскую партию.

Сейчас у демократов нет такого же яркого и экстравагантного политика, о чем они наверняка сильно сожалеют. Для них президентство Трампа — это трагедия и глубокая печаль. Когда в 2016 году Трамп впервые победил на выборах, я при личном общении с видными представителями Демократической партии наблюдал, как они просто плакали от ужаса и бессилия. Демократы тогда предсказывали, что он оставит после себя хаос.

И действительно, сейчас мы видим, что во внутренней политике нынешний президент США ведет себя как слон в посудной лавке. Трамп ненавидит так называемое «глубинное государство», считая его своим главным врагом, и безжалостно сокращает бюрократический аппарат, что приводит к массовым увольнениям госслужащих.

Возможно, эти и другие не очень обдуманные действия в итоге приведут к тому, что к моменту ухода Трампа из Белого дома американский политический маятник качнется в другую сторону и демократы смогут взять реванш — если, конечно, найдут себе нового харизматичного лидера. Уже сейчас наблюдатели отмечают, что популярность Трампа стремительно падает.

Томагавканье Трампа

Очень сложно предсказывать дальнейшие шаги нынешнего американского президента. Неизвестно, что у него на уме сейчас, и что будет потом. Я думаю, что в ситуации с возможной передачей Украине высокоточных крылатых ракет «Томагавк» многое зависит от поведения Пентагона. Внутри американского военного ведомства на Трампа могут оказывать давление как сторонники активной поддержки Украины, так и противники этого. И сегодня пока не очень понятно, каков там расклад сил.

Подозреваю, что сейчас, как обычно, идет какая-то закулисная возня на эту тему. Если у Трампа благоразумие будет превалировать, то он не будет торопиться и отдавать Украине «Томагавки». Скорее всего, реализацию этого шага он обставит целым рядом условий.

Но даже если США действительно передадут украинцам «Томагавки», то это вовсе не будет означать их автоматическое применение по российской территории. Оружие такого рода играет не только непосредственно разрушительную роль, но и сдерживающую. Здесь уместна аналогия с ядерным оружием, — государств, владеющих им, опасаются не столько из-за вероятности его применения, сколько из-за того, что оно просто есть в наличии.

Однако такая мера, если Трамп на нее всё же решится, в любом случае станет шагом к эскалации конфликта, а не к долгожданной деэскалации.

Замирение между Россией и Украиной станет возможным только в двух случаях.

Либо когда на предварительных переговорах будет выработан приемлемый для обеих сторон компромисс. Либо когда одна сторона окажется настолько сильной, что сможет диктовать свои условия, а другая сторона станет настолько ослабленной, что будет вынуждена их принять. Но ничего и близко к подобному в развитии российско-украинского конфликта мы сейчас не наблюдаем.

Получит ли Трамп Нобелевскую премию мира

Даже когда в 2009 году Нобелевскую премию мира получил Барак Обама, предшественник Трампа, это всех крайне удивило. До сих пор никто не объяснил, за что 44-й президент США был удостоен такой чести всего лишь спустя несколько месяцев после вступления в должность.

Что касается Трампа, то я не вижу никаких особых причин вручать ему столь престижную награду. Разве он решил окончательно, например, ближневосточную проблему? Как показывает история последних десятилетий, этот кризис скорее всего обречен быть вечным. Никто и никогда не сбросит Израиль в море, и палестинские арабы тоже никуда не денутся. Поэтому противостояние между ними будет и дальше продолжаться в той или иной степени интенсивности.

Что такого важного и существенного сделал Трамп, чтобы мир стал безопаснее?

Я уверен, что он никогда не сможет окончательно разрешить ни ближневосточный кризис, ни украинский. Все заявления сегодняшнего президента США о завершении при его посредничестве то ли шести, то ли семи войн просто смехотворны. Этим Трамп очень напоминает Брежнева, который под конец жизни искренне радовался каждой новой побрякушке на своей груди.

С одной стороны, всё это смешно, а с другой — не очень смешно, поскольку речь идет о главе самой богатой и могущественной мировой державы. Но даже если случится невероятное, и Трампа действительно удостоят Нобелевской премии мира, то это ни к чему существенному не приведет. Более того, я предполагаю, что сразу после своей лауреатской речи он тут же забудет про все неразрешенные конфликты в мире.

Трамп уйдет в тень, потому что быстро поймет — раз у него не получится раз и навсегда примирить всех со всеми, то зачем ввязываться туда, где он не может быть героем. Как обычно, в дальнейшем продолжении этих конфликтов президент США станет обвинять кого угодно, но только не себя.

Кому подражает Трамп

Не уверен, что Трампа можно назвать сильным знатоком истории, но он наверняка изучил славные страницы американского прошлого, связанные с героическим поведением некоторых из своих предшественников. Судя по результатам социологических опросов, самыми популярными президентами в истории США являются Вашингтон, Линкольн, оба Рузвельта и Рейган.

Вот где-то между ними хотел бы видеть себя и Трамп, которому особенно импонирует Рейган (он тоже был республиканцем). При этом всех своих непосредственных предшественников нынешний хозяин Белого дома считает никчемными персонажами, и даже не скрывает этого.

Одним из великих президентов США считается республиканец Теодор Рузвельт, получивший в 1906 году Нобелевскую премию мира за посредничество при заключении мирного договора между Россией и Японией и ставший первым американцем, удостоенным этой чести. Конечно, Трамп тоже пытается ему подражать. Он с большим удовольствием взял бы пример и с Вудро Вильсона, при котором США стали одной из держав-победительниц в Первой мировой войне, но тот был демократом.

Как я уже говорил, Трамп в любом случае навсегда останется в американской истории.

Он оказал очень сильное влияние на страну, разбудив американский консерватизм, пребывавший до этого в полусонном состоянии. Трамп взбодрил либеральное американское общество, наглядно показав ему, откуда для него может исходить самая опасная угроза.

Придет время, и качели американской внутренней политики неизбежно сдвинутся в противоположную сторону. Даже чисто статистически либералов в Соединенных Штатах гораздо больше, чем консерваторов. Нынешняя длинная консервативная волна, с ее двумя подъемами, сменится либеральной. Трамп в любом случае уйдет, его наследие будут пересматривать, а радикальные трамписты постепенно перекрасятся в более умеренных республиканцев. Надеюсь, что к тому времени и российско-украинский конфликт как-нибудь разрешится.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции