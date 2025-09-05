Во время Русско-японской войны 1904-1905 годов в России существовали планы продать Сахалин Соединенным Штатам Америки. Об этом в интервью «Ленте.ру» к 120-летию подписания Портсмутского мирного договора между Россией и Японией при посредничестве США рассказал доктор исторических наук, заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского института истории РАН Игорь Лукоянов.

Историк пояснил, что в Петербурге с самого начала войны опасались японского вторжения на Сахалин, который защищать было некем и нечем. Поэтому в правящих кругах Российской империи возникли две идеи — передать остров в долгосрочную аренду или продать его США. Первый проект выдвинул в марте 1905 года бывший военный агент России в Корее полковник Александр Нечволодов. Он предусматривал сдачу Сахалина в долгосрочную аренду предпринимателям — русскому и американцу (тоже русскому по происхождению).

Согласно замыслу Нечволодова, эти бизнесмены в секретном порядке обязывались по первому же требованию российских властей вернуть им свои права на Сахалин. Но ключевые министры российского правительства отвергли этот проект.

«Ведь в случае захвата Сахалина японцами никто не мог гарантировать концессионерам соблюдение их имущественных прав, — пояснил Лукоянов. — Рассчитывать в таком случае на то, что в это вмешается американское правительство, было бы наивно и глупо».

Идею продажи Сахалина Соединенным Штатам, которая тоже обсуждалась в Петербурге, историк назвал «аналогичным по нелепости прожектом». По его словам, у США не было никаких резонов покупать какой-то далекий остров, не обещавший быстрой прибыли, тем более что на него уже претендовала Япония.

Японское вторжение на Сахалин стало последней крупной операцией Русско-японской войны 1904-1905 годов. Оно было осуществлено в июле 1905 года в преддверии Портсмутской мирной конференции и было обусловлено стремлением Японии улучшить свои переговорные позиции. Но, по словам Лукоянова, на ходе переговоров в Портсмуте захват Сахалина японскими войсками почти никак не отразился.

По условиям Портсмутского мирного договора, подписанного 5 сентября 1905 года в Портсмуте (США, штат Нью-Хэмпшир) при посредничестве президента США Теодора Рузвельта, Россия уступала Японии юг Сахалина (от 50-й параллели), арендные права на Ляодунский полуостров с Порт-Артуром и Дальним, часть Южно-Маньчжурской железной дороги от Порт-Артура до Куаньчэнцзы и соглашалась на японскую рыбную ловлю вдоль русских берегов Японского, Охотского и Берингова морей. Договор утратил силу после разгрома Японии во Второй Мировой войне и ее капитуляции 2 сентября 1945 года.