80 лет назад, 2 сентября 1945 года, в Токийском заливе на борту американского линкора «Миссури» состоялась церемония подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии. Так закончилась Вторая мировая война — самое страшное, кровавое и разрушительное бедствие в истории человечества. Почему она случилась, стала ли логическим продолжением Первой мировой и возможно ли ее повторение в будущем, RTVI рассказывает вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О.А. Ржешевского Константин Залесский.

Матч-реванш за Первую мировую

Вторая мировая война была не только закономерным продолжением Первой мировой, но и продолжением прежней германской политики по завоеванию места под солнцем. Начиная Первую мировую войну, Германия поставила себе цель стать доминирующей силой в Европе (концепция Срединной Европы как особого региона между англосаксонским миром и Россией), но тогда ей это не удалось.

Вторая мировая война стала второй такой попыткой, а нынешний Евросоюз — третьей. В современном ЕС, пребывающем теперь в глубоком кризисе, все его члены с политической точки зрения формально являются равноправными. Но Германия как первенствующая экономика Европы выполняет роль локомотива, а все остальные находятся от нее в зависимости.

То есть сейчас Германия экономическими методами добилась тех целей, которые ей не удалось достичь военным путем во время обеих мировых войн.

Причины Второй мировой войны

Главной причиной Второй мировой войны стал осознанный курс нацистской Германии на развитие государства через массовое насилие и на внешнюю экспансию. После прихода Гитлера к власти в 1933 году вся его политика была направлена на подготовку Германии к реваншу за Первую мировую. Следовательно, новая большая война была неизбежна.

Решающим фактором начала Второй мировой войны было существование в Германии национал-социалистического режима, который ставил своей целью завоевание для рейха жизненного пространства на Востоке и обеспечение доминирования германской нации во всем мире.

Конечно, были и другие факторы развязывания Второй мировой войны. Это и американские инвестиции в немецкую экономику, которые стимулировали перевооружение Германии. Это и проводимая западными странами во второй половине 1930-х годов политика умиротворения Гитлера, которая способствовала его экспансионистским устремлениям. Но все это имело второстепенный характер.

Перемирие на 20 лет

Большую роль в массовом распространении реваншистских настроений в Германии после ее поражения в Первой мировой войне сыграл Версальский мирный договор 1919 года. Не зря после его подписания, если верить словам Черчилля, французский маршал Фердинанд Фош назвал его не миром, а перемирием на 20 лет. Подозреваю, что на самом деле эту фразу сам Черчилль и придумал. Именно он любил говорить афоризмами, а за Фошем такое не замечали.

Но в любом случае суть этих слов верна — Версальский мир давал германскому народу моральное право на реванш, на чем потом спекулировали не только нацисты, но и другие политические силы Веймарской республики. В Версале страны-победительницы в Первой мировой войне очень больно унизили немецкий народ.

Любой грабительский договор, силой навязанный проигравшей стороне, всегда подразумевает, что она со временем будет иметь моральное право от него отказаться.

Взять, к примеру, «похабный» Брестский мир, который кайзеровская Германия заставила подписать большевиков в марте 1918 года. Как только спустя несколько месяцев она проиграла Первую мировую, то Советская Россия, совершенно уверенная в своей моральной правоте, сразу аннулировала этот позорный и унизительный договор.

Или совершенно противоположный пример — Венский конгресс 1815 года. Победители Наполеона, прежде всего российский император Александр I, очень великодушно обошлись с поверженной Францией, поэтому в ней никаких массовых реваншистских настроений после военного поражения не возникло.

Роль русской революции

Если установление большевистского режима в России и сыграло какую-то роль в приходе Гитлера к власти и в последующих событиях, то только косвенную. Возникновение европейского фашизма в целом и германского нацизма в частности не было реакцией на коммунизм, как об этом после окончания Второй мировой войны писал немецкий историк Эрнст Нольте в своей известной книге «Фашизм в его эпохе».

И хотя Гитлер действительно поднялся на противостоянии с коммунистами, появление фашизма никак не связано с большевизмом. Широкомасштабное коммунистическое движение в Европе в 1920-е годы было точно таким же следствием кризиса буржуазного общества после окончания Первой мировой, как и сам фашизм.

Правящие национал-консервативные круги Германии и других стран межвоенной Европы испугались сильного коммунистического движения и альтернативу ему увидели в фашизме. Они надеялись, что всегда смогут умело манипулировать фашистами, но просчитались. В результате в этих странах правящие круги своими руками привели их к власти. Там, где власти не заигрывали с национал-популистами (например, во Франции и Великобритании), фашисты не имели успеха.

Сравнение Второй мировой войны с Первой

Обе мировые войны очень похожи друг на друга. Это были массовые вооруженные конфликты новой эпохи. Во время Первой мировой войны ее лицо полностью изменили передовые технологии. Во Второй мировой войне те процессы и тенденции, которые начались во время Первой, достигли своего апогея.

Во-первых, это касается развития и совершенствования бронетанковой техники, стрелкового вооружения, пулеметов, боевой авиации.

Все эти новшества самым непосредственным образом сказались на масштабах и способах ведения боевых действий.

Первую мировую войну принято считать преимущественно позиционной, а Вторую — более маневренной. Но маневренный или позиционный характер боевых действий во многом зависит от развития технологий, за которыми обычно следует развитие военной мысли.

Например, во время Второй мировой войны активнее развивались наступательные вооружения, а после ее окончания — оборонительные. И все это, соответственно, всегда сказывалось на характере боевых действий. Как мы видим, сейчас они недостаточно маневренные, потому что более развиты именно защитные вооружения.

Во-вторых, новации Первой мировой войны, получившие свое продолжение во Вторую мировую, касались не только вооружения и военной техники, но и широкого спектра социальных и гуманитарных вопросов. Это появление массовых армий, набранных из миллионов мобилизованных мужчин, изменение структуры общества и роли в нем женщин.

То же самое касается и изменения отношения воюющих армий к мирному населению. Именно в Первую мировую войну началось массовое применение методов тотальной войны и тактики выжженной земли. Во Второй мировой такое варварство вышло на совершенно немыслимый прежде промышленный уровень.

Итоги и уроки Второй мировой войны

Главный результат Второй мировой войны — поражение и крушение мирового фашизма. Перспективы сохранения фашизма и установления его власти хотя бы над Европой привели бы к гибели еще нескольких десятков миллионов людей. Вторая мировая война наглядно всем продемонстрировала античеловеческий характер фашистской идеологии.

После 1945 года во всем мире сформировался всеобщий консенсус, что фашизм не имеет право на существование, что такого больше никогда не должно повториться.

Вторая мировая война закончилась созданием достаточно своеобразной, но устойчивой Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Биполярный Ялтинской-Потсдамский мир дал нашей планете возможность в течение почти полувека избежать нового глобального катаклизма, способного подорвать устои человеческой цивилизации.

Конечно, послевоенный глобальный миропорядок основывался на противостоянии между двумя сверхдержавами — СССР и США. Но при всех серьезных противоречиях между ними Ялтинско-Потсдамская система успешно купировала потенциально опасные очаги международной напряженности, адекватно соотносилась с реальностью и в целом способствовала поддержанию мира во всем мире. Но после краха Советского Союза в 1991 году мы наблюдаем ее распад.

Чтобы взамен Ялтинско-Потсдамского мира сформировался новый миропорядок, отражающий реалии современного мира, должно что-то произойти. Раньше в человеческой истории такие сломы обычно сопровождались чередой крупных вооруженных конфликтов.

Однако сегодня ситуация принципиально иная.

Теперь у многих стран имеется ядерное оружие, способное поставить мир на грань уничтожения. Поэтому все-таки есть надежда, что человечество хоть немного повзрослело и не допустит ничего подобного. Сейчас всем очевидна необходимость создания новой, более совершенной и справедливой системы международных отношений.

Если все страны будут выступать за многополярный мир, а какое-нибудь одно большое государство начнет махать ядерной дубинкой и требовать для себе преференций, то может возникнуть реальная угроза возникновения какого-нибудь тяжелого конфликта. Но я очень надеюсь, что этого не случится и что ничего подобного Второй мировой войне больше никогда не повторится. Все-таки человечество должно учиться на своих ошибках.

