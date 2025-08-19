Почти 85 лет назад, 20 августа 1940 года, в столице Мексики агент советских спецслужб Рамон Меркадер ударил ледорубом по голове Льва Троцкого — одного из лидеров российской революции и мирового левого движения, заклятого врага Иосифа Сталина. На следующий день от полученных ранений Троцкий скончался. Почему он проиграл в борьбе за власть и оказался в эмиграции? Какими бы были наша страна и мир в случае победы троцкизма над сталинизмом? Почему Сталин так боялся Троцкого? Обо всем этом RTVI рассказывает кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Гусев.

Страх и ненависть Сталина

Убийство Троцкого было обусловлено комплексом причин. Фактор личной ненависти и мести Сталина к Троцкому здесь тоже играл важную роль. Как известно, Сталин был очень злопамятным и мстительным человеком. Существует рассказ, что однажды в 1924 году Сталин, Каменев и Дзержинский встретились на даче, выпили вина и стали рассуждать о своих жизненных приоритетах. Когда очередь дошла до Сталина, он с неожиданной откровенностью признался, что для него самое любимое дело в жизни — наметить жертву, все подготовить, беспощадно отомстить, а потом пойти спать. Об этом эпизоде было известно в партийных кругах со слов Каменева.

Был еще один характерный эпизод. В 1926 году, в разгар внутрипартийной борьбы, Троцкий на заседании Политбюро в жарком споре со Сталиным заявил, что тот окончательно выставил свою кандидатуру на роль могильщика партии и революции. После окончания заседания Юрий Пятаков, один из соратников Троцкого, сказал ему, что после таких слов «Сталин никогда не простит ни его, ни его внуков и правнуков».

Так оно потом и случилось — Сталин уничтожил не только самого Троцкого, но и практически всю его семью.

В 1937 году расстреляли Сергея Седова, младшего сына Троцкого, в 1938 году — его первую жену Александру Соколовскую и старшего брата Александра. В 1941 году аналогичная участь постигла их сестру Ольгу (бывшую жену Льва Каменева), арестованную в 1936 году. То же самое случилось с мужьями обеих умерших к тому времени дочерей Троцкого, Нины и Зинаиды, а также с его внуком Львом Невельсоном.

Старший сын Лев Седов умер в 1938 году в парижской больнице при странных обстоятельствах — после обычной операции по удалению аппендицита. Сам Троцкий считал его смерть делом рук сталинских чекистов, но нынешняя Служба внешней разведки России это отрицает. В том же 1938 году расстреляли Анну Рябухину, жену Льва Седова, а их малолетний сын Лев исчез, и его дальнейшая судьба до сих пор неизвестна.

Сталинский враг №1

Но все-таки сталинская месть была не главным мотивом убийства Троцкого. Основной причиной являлась активная политическая деятельность Льва Давидовича, который для Сталина был врагом №1. Причем самым опасным врагом — в 1920-х годах Троцкий был лидером внутрипартийной оппозиции и жестким критиком сталинской политики. После высылки из СССР в 1929 году он занялся созданием зарубежного антисталинского коммунистического движения — основал в 1930 году Международную левую оппозицию, позже преобразованную в Четвертый Интернационал.

После 1933 года Троцкий выступил за политическую революцию в Советском Союзе, то есть призвал к свержению сталинского режима силовым путем. Неслучайно на Московских процессах 1936-1938 годов ему фактически вынесли смертный приговор. Под лозунгом борьбы с троцкизмом начинался и Большой террор, во время которого расстреляли практически всех бывших сторонников Троцкого и прочих оппозиционеров. Но, несмотря на это, к концу 1930-х годов Сталин по-прежнему боялся Троцкого.

Сталин опасался, что в случае какого-нибудь внутреннего кризиса в СССР или будущей войны (что она скоро случится, он не сомневался), в стране возродится сильное оппозиционное движение, и режим его личной власти окажется под серьезной угрозой. Даже теоретически он не мог такое допустить. Поэтому одной из главных целей Большого террора было физическое уничтожение потенциально недовольных сталинским режимом — а таких людей в 1930-е годы в Советском Союзе, в том числе среди старых большевиков, было очень много.

Троцкий мог стать лидером или символом широкого антисталинского движения внутри СССР, и в случае свержения Сталина вполне мог претендовать на власть.

Несмотря на все усилия официальной пропаганды по его дискредитации, многими в стране и в партии Лев Давидович по-прежнему воспринимался как близкий соратник Ленина, фактический организатор Октябрьского переворота 1917 года, основатель и первый руководитель Красной армии. Видя это, Сталин поставил целью сначала опорочить Троцкого, изобразив его демоном контрреволюции, а потом физически устранить. Поэтому его убийство следует рассматривать в общем контексте Большого террора.

Испанский стыд Сталина

Еще одна важная причина убийства Троцкого — Сталин опасался влияния Льва Давидовича и его сторонников на международное коммунистическое и рабочее движение. По воспоминаниям одного из руководителей внешней разведки НКВД Павла Судоплатова, который в 1940 году возглавил операцию «Утка» по убийству Троцкого, его и шефа Лубянки Лаврентия Берию в марте 1939 года вызвал к себе Сталин. Он сказал им, что Троцкий должен быть устранен в течение года, прежде чем неизбежно случится большая война: «Без устранения Троцкого, как показывает испанский опыт, в случае нападения империалистов на Советский Союз мы не можем быть уверены в поддержке наших союзников по международному коммунистическому движению».

Здесь имелось в виду, что во время гражданской войны в Испании в 1936-1939 годах бывшие сторонники Троцкого из независимой марксистской партии ПОУМ мешали установлению контроля местных коммунистов, находившихся под влиянием Москвы, над всем республиканским лагерем. В мае 1937 года после провокации прокоммунистических сил в Барселоне даже произошли вооруженные столкновения между ними и анархистами, выступившими в союзе с активистами ПОУМ. Поэтому у Сталина были основания считать Троцкого угрозой не только своей власти, но и всему Коминтерну.

Следует еще обратить внимание на дату сталинского приказа об убийстве Троцкого. В марте 1939 года на XVIII съезде ВКП(б) Сталин в своем выступлении намекнул на грядущий поворот во внешней политике СССР — от помощи и содействию антифашистским силам в Европе к сближению с нацистской Германией. В числе главных виновников обострения международной ситуации он назвал Великобританию, Францию и США, которые якобы пытаются «поднять ярость Советского Союза против Германии, отравить атмосферу и спровоцировать конфликт с Германией без видимых на то оснований».

Видимо, уже в марте 1939 года Сталин избрал ту внешнеполитическую линию, которая в августе того же года приведет к заключению пакта Молотова-Риббентропа.

Он не мог не предвидеть, что это неизбежно приведет к глубочайшему кризису в международном коммунистическом и рабочем движении. Не зря после заключения советско-германского договора Троцкий написал, что «он разбил позвоночник Коминтерну». После начала Второй мировой войны риторика Льва Давидовича по отношению к советскому вождю еще более ужесточились. Он прямо обвинял Сталина в сговоре с Гитлером, и одна из его статей так и называлась: «Сталин — интендант Гитлера».

Операция «Утка»

Детали, касающиеся подготовки и осуществления убийства Троцкого, подробно изложены в вышедшем в 2014 году под редакцией Евгения Примакова третьем томе официального издания «История российской внешней разведки: Очерки». Из рассекреченных документов следует, что на операцию «Утка» из советского бюджета выделили огромную по тем временам сумму — 31 тысячу долларов США. Чекисты рассматривали различные способы устранения главного врага Сталина — отравление пищи или воды, удушение, взрыв бомбы в доме или под автомобилем, удар кинжалом, выстрел из пистолета или автомата.

Почему-то из этого перечня исключили смертельную инъекцию яда, хотя в арсенале НКВД такие возможности уже имелись. В 1953 году, уже после смерти Сталина, для убийства бывшего секретаря Троцкого Вольфганга Залуса именно этот способ применил агент советских спецслужб. Он выследил свою жертву на территории ФРГ и на улице как бы случайно наступил Залусу на ногу, поранив того спрятанным в каблуке отравленным лезвием.

Убийца Троцкого Рамон Меркадер после ареста не назвал свое настоящее имя. Его раскрыли лишь в конце 1940-х годов полковник секретной службы мексиканской полиции Санчес Салазар и испанский эмигрант, бывший активист ПОУМ Хулиан Горкин, которые потом издали книгу «Убийство в Мексике: уничтожение Льва Троцкого».

Советские власти не смогли вызволить своего агента из заключения, но позаботились о достойных условиях его содержания. Значительную часть своего двадцатилетнего срока Меркадер провел в комфортабельной двухкомнатной камере с электрическим камином, телефоном и телевизором. Арестант периодически мог свободно покидать стены тюрьмы, дважды в неделю его посещали женщины, а ближе к истечению срока заключения он женился.

Любопытно, что после освобождения и переезда в СССР постаревший Меркадер, награжденный звездой Героя Советского Союза, разочаровался в советской действительности. Например, он негативно отнесся к интервенции в Чехословакию в 1968 году. Его мать Каридад дель Рио, которая помогла НКВД его завербовать и тоже участвовала в операции «Утка», под конец жизни тоже не чувствовала себя комфортно в Советском Союзе, предпочитая жить в Париже.

Последствия убийства Троцкого

Отчасти Сталин этой террористической акцией достиг своих целей. Голос Троцкого, который громко обличал советского диктатора, навсегда замолк. Троцкистское движение, потеряв своего лидера, оказалось ослабленным. В дальнейшем оно оставалось малочисленным и разобщенным, его постоянно сотрясали внутренние конфликты и расколы. Возникло сразу несколько Четвертых Интернационалов, каждый из который претендовал на то, что был воплощением истинного троцкизма.

Но убийство Троцкого не уничтожило окончательно троцкистское движение.

Работы Льва Давидовича продолжают публиковать, читать и обсуждать. Троцкистские организации функционируют в мире и по сей день.

Со второй половины 1960-х годов, особенно после парижского Красного мая и Пражской весны 1968 года, троцкистское движение переживало новый подъем и дальнейшее развитие. Некоторые современные троцкисты существенно обновили свою доктрину, довольно далеко уйдя от первоначальных установок Троцкого. Через участие в троцкистском движении прошел ряд известных зарубежных политиков. Например, нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер в молодости был троцкистом, как и бывший премьер-министр Франции Лионель Жоспен.

В политическом наследии Троцкого были как сильные, так и слабые стороны, но некоторые его идеи и сейчас востребованы учеными и левыми активистами во всем мире. Такие важные для троцкистов принципы, как интернационализм, неприятие бюрократизма и тоталитаризма, революционность, по-прежнему популярны в левых кругах, оказывают определенное влияние на ситуацию в профсоюзном, молодежном, женском, зеленом и антивоенном движениях.

Почему Троцкий проиграл Сталину

Уже находясь в эмиграции, Троцкий на этот вопрос отвечал, что его противостояние со Сталиным нельзя представлять каким-то спортивным поединком между ними. По его мнению, это была не банальная борьба за власть, а отражение непримиримого антагонизма социальных сил — пролетариата и формирующейся привилегированной бюрократии. Троцкий называл Сталина «наиболее выдающейся посредственностью» в большевистской партии, который победил только потому, что стал воплощением интересов и устремлений самой мощной и консолидированной социальной группы — партийно-государственной бюрократии.

После установления в начале 1920-х годов контроля Сталина над партийным аппаратом поражение Троцкого и других антисталинских оппозиционеров было делом времени.

Сталин руководил кадровой политикой, продвигая назначения на ключевые посты своих ставленников. Заняв должность генерального секретаря ЦК, он так построил свою работу, что вскоре смог определять состав участников и повестку работы всех партийных форумов, в том числе конференций и съездов, на которых принимались ключевые решения. И когда Троцкий и его сторонники выдвигали там свои предложения, большинство делегатов просто не воспринимало их доводы.

К тому же после смерти Ленина в 1924 году очень сильно изменился количественный и качественный состав большевистской партии. К середине десятилетия она насчитывала около миллиона членов, из которых лишь несколько тысяч человек имели дореволюционный партийный стаж. Большинство новых членов партии, вступивших в нее по так называемому «ленинскому призыву», были людьми малограмотными и далекими от всяких теоретических дискуссий. Идеи Троцкого были им чужды и непонятны, а сталинский аппарат очень быстро научился ловко манипулировать этой огромной серой массой.

Троцкий понимал этот политический замысел своих противников, который, по его словам, «состоял в том, чтобы растворить революционный авангард в сыром человеческом материале, без опыта, без самостоятельности, но зато со старой привычкой подчиняться начальству». Важную роль в победе Сталина сыграли ошибки и просчеты самого Троцкого и других оппозиционеров. В ожесточенной внутрипартийной борьбе они проявили некоторую ограниченность, нерешительность и догматизм, слишком поздно осознав, что противостояние со Сталиным и его сторонниками необходимо выносить за пределы большевистской партии, не боясь апеллировать к широким трудовым массам.

Упущенные шансы Троцкого

Шансы на победу у Троцкого были только до 1925 года, когда его сняли с должности наркома по военным и морским делам. Первый из них Лев Давидович упустил в начале 1923 года перед XII съездом партии, когда карьера Сталина висела на волоске. Как известно, у Сталина в то время случился конфликт с Лениным по национальному вопросу, тогда же Ленин написал свое знаменитое «Письмо к съезду», где дал нелестную характеристику Сталину и потребовал убрать его с поста генерального секретаря ЦК ВКП(б). Ленин в это время стремился привлечь Троцкого к себе в союзники. Если бы Лев Давидович тогда поддержал Ильича и решительно выступил против Сталина, то скорее всего бы его полностью нейтрализовал.

Другой шанс на успех Троцкий упустил, когда не воспользовался таким мощным ресурсом, как Красная армия.

Будучи ее создателем и руководителем в годы Гражданской войны, Лев Давидович имел колоссальный авторитет в военных кругах. Чтобы сместить Сталина руками военных, в то время не потребовалось бы никакого кровопролития. Троцкий потом признавал, что такие варианты действительно обсуждались в его близком кругу. Но он сознательно отказался от этого сценария, мотивируя свою позицию тем, что опираться нужно только на партию, а не на армию. Троцкий, вопреки распространенным подозрениям на его счет, не хотел становиться большевистским Бонапартом или Ататюрком.

Каким бы был СССР при Троцком

Если бы Троцкий реализовал свои шансы на успех в борьбе за власть со Сталиным, то Советский Союз мог бы развиваться по-другому. Лев Давидович не вернул бы страну к военному коммунизму и не занялся бы экспортом революции на штыках Красной армии, чтобы сжечь Россию в огне мировой революции, как об этом часто пишут еще со времен перестройки. Руководствуясь своими идейно-политическими воззрениями, Троцкий не стал бы декларировать построение социализма в «отдельно взятой стране», отменять нэп, не дожидаясь победы социализма на международной арене, устраивать принудительную сплошную коллективизацию с ее колоссальными издержками и чудовищными последствиями.

Лев Давидович стремился сочетать ускоренную индустриализацию и планирование с сохранением смешанной экономики и товарно-денежных отношений. Троцкий был противником экономической автаркии, считая необходимым для Советского Союза активно участвовать в международном разделении труда. Но сейчас уже трудно сказать, насколько такая внутренняя экономическая политика была бы успешной и эффективной.

В политической сфере линия Троцкого была бы более умеренной и даже в некотором смысле либеральной.

Он, вероятно, попытался бы сохранить некоторые политические традиции русской социал-демократии, которые продолжали действовать в ленинский период и допускали определенный плюрализм мнений и внутрипартийные дискуссии. Вряд ли Лев Давидович в мирное время и на пустом месте придумывал бы многочисленные заговоры и развязал бы в стране Большой террор, как это сделал Сталин. И уж точно Троцкий не стал бы превращать культуру в бюрократический монолит под жестким идеологическим контролем, как это случилось в 1930-е годы.

На международной арене Троцкий, конечно, поощрял бы более активную и наступательную политику зарубежных коммунистических партий, но это не означало бы организацию путчей в других странах или развязывание с ними военных конфликтов. Надо иметь в виду, что еще с конца 1920-х годов он сосредоточил свое основное внимание на борьбе с фашизмом, справедливо считая его главной мировой опасностью. Ответственность за усиление позиций нацистской партии в Германии в начале 1930-х годов Лев Давидович в значительной мере возлагал на Сталина и контролируемый им Коминтерн.

Для такого вывода у Троцкого имелись все основания. В конце 1920-х и начале 1930-х годов сталинский Коминтерн провозгласил своим основным врагом не фашистов, а социал-демократов. В результате такой политики левые силы Германии не смогли выступить единым фронтом против нацистской партии, что закончилось в 1933 году приходом к власти Гитлера с его реваншистскими устремлениями, а в 1939 году — Второй мировой войной. Если бы Коминтерн, руководимый из Москвы, в то время проводил совсем другую линию, то, возможно, такого развития событий удалось бы избежать.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции