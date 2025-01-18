У избранного президента США Дональда Трампа нет цели включать в состав страны Канаду или Гренландию, его заявления на эту тему являются инструментом шантажа. Такое мнение член-корреспондент Российской академии наук (РАН), бывший директор Института США и Канады Валерий Гарбузов высказал в программе «Что это было» на RTVI.

«Чего стоят его заявления про Гренландию, про Панамский канал, про Канаду и про Мексику, которые он хочет якобы включить в состав Соединенных Штатов Америки? <…> Он реально верит и у него такие реальные цели? Я думаю, нет», — сказал Гарбузов.

Речь идет о давлении на другие страны, считает он. «Это способ давления на партнера, после которого Трамп снижает свою угрозу. Это инструмент шантажа просто-напросто», — отметил Гарбузов.

«Я думаю, что за эти четыре года он, конечно, не присоединит Канаду к Соединенным Штатам Америки. Но он будет использовать этот довод для давления на канадское правительство при решении различных американо-канадских проблем», — предположил Гарбузов.

В случае с Гренландией Трамп «явно недоволен» тем, что Китай «осваивает территорию» острова, считает собеседник RTVI. Кроме того, на шельфе острова есть неразработанные месторождения, добавил Гарбузов.

«Я думаю, что здесь идет речь о давлении и на Данию, и такое предупреждение Китаю своеобразное. Кстати, и в истории с Панамским каналом тоже фигурирует Китай. Он же обвиняет Панаму, что они чуть ли не запродали все судоходство и контроль над судоходством китайцам», — добавил эксперт.